De frente: así fue el fuerte choque que dejó 12 heridos en Tlajomulco, Jalisco

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En Tlajomulco, Jalisco, se captó un fuerte choque. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Tlajomulco, Jalisco, salió a la luz el video del momento en que un autobús de transporte de personal y un camión de tres toneladas chocaron de frente. El accidente dejó un saldo de 12 personas lesionadas.

Fuerte video del accidente en Tlajomulco, Jalisco

El accidente ocurrió la mañana del martes 11 de agosto, pero el video del momento fue difundido durante la tarde. El percance se registró sobre la avenida Jesús Michel González, a la altura del fraccionamiento Villas Terranova, cuando el conductor de un camión de tres toneladas, aparentemente por una falla mecánica, perdió el control de la unidad.

Fuerte Accidente en la Av. Jesús Michel González, a la altura del fraccionamiento Villas Terranova en #Tlajomulco. 12 personas lesionadas y varios vehículos involucrados.



* Un autobús de transporte de personal marca Mercedes-Benz, color blanco.

* Una camioneta de tres toneladas… pic.twitter.com/qJ4yH6doE6 — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) August 11, 2026

En las imágenes se observa cómo el camión invade el carril de contraflujo y choca contra un vehículo, que sale proyectado hacia un costado de la vialidad. Posteriormente, la unidad de carga continúa su trayectoria hasta impactarse de frente contra un autobús de transporte de personal.

El choque fue de tal magnitud que el camión de tres toneladas terminó volcado sobre uno de sus costados.

La cámara de seguridad registró el momento del impacto alrededor de las 8:18 de la mañana. Tras el accidente, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a las personas lesionadas.

De acuerdo con medios locales, dos personas fueron reportadas en estado grave, cinco presentaron lesiones de consideración y otras cinco sufrieron heridas leves.

El video muestra el fuerte impacto ocurrido en Villas Terranova, donde el camión de carga primero embistió a otro vehículo y posteriormente chocó de frente contra el autobús de pasajeros.

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