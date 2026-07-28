Despliegan operativo por inundaciones en Zona Metropolitana de Guadalajara

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Inundaciones en Guadalajara. Foto: Omar Hernández

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Jalisco mantienen el despliegue de un operativo este martes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, tras la tormenta de las últimas horas, acompañada de granizo y vientos fuertes.

Según el reporte, las intensas precipitaciones provocaron el colapso de vialidades, decenas de vehículos varados y cuantiosos daños materiales.

Los niveles de agua en las principales arterias viales obligaron al cierre de diversos pasos a desnivel en la metrópoli. El caos vial se extendió al sistema de transporte, el servicio en la Línea 3 del Tren Ligero fue suspendido temporalmente por acumulación de agua en tramos críticos.

Mi Macro Calzada reportó unidades fuera de circulación de forma preventiva ante las anegaciones en su ruta.

Caen árboles en diversos municipios

La fuerza de los vientos provocaron la caída de 30 árboles a lo largo de los distintos municipios, destacando la atención en un incidente donde un ejemplar de gran tamaño colapsó sobre un camión de pasajeros.

Equipos de cuadrillas trabajan en labores de desazolve de alcantarillas, retiro de escombros y despeje de vías obstruidas por los árboles derribados para establecer la movilidad.

Las autoridades anunciaron que, las lluvias continuarán en la región, por lo que hicieron un llamado a la población para que evite cruzar zonas inundadas o calles con corrientes activas de agua, no resguardarse bajo árboles, postes de luz o estructuras que puedan colapsar.

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