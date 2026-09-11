Imágenes: vuelca pipa con diésel y provoca fuerte incendio en autopista de Guadalajara
La volcadura de un tractocamión de doble remolque cargado con diésel provocó este jueves el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la autopista Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 68, en Jalisco.
El accidente también obligó a suspender el tránsito en la carretera libre Acatlán de Juárez-Ciudad Guzmán, luego de que uno de los tanques de la unidad se incendiara y el combustible en llamas se extendiera hacia esta vía.
Incendio de pipa provoca derrame de diésel
De acuerdo con el reporte, tras la volcadura del tractocamión, uno de los tanques que transportaba diésel comenzó a incendiarse.
El combustible se derramó sobre la carpeta asfáltica y, al encontrarse en llamas, alcanzó la carretera libre que se encuentra de manera contigua a la autopista.
Debido al riesgo que representaba el incendio y el derrame de hidrocarburo, las autoridades determinaron el cierre total de ambas rutas, por lo que se interrumpió el paso de vehículos en la zona.
Bomberos y cuerpos de emergencia atienden el accidente
Tras recibir el reporte, cuerpos de emergencia y bomberos se movilizaron hasta el punto del accidente para combatir el incendio y controlar el derrame de combustible.
Los equipos de emergencia realizaron labores para contener el hidrocarburo, sofocar las llamas y efectuar maniobras de enfriamiento en la unidad involucrada.
Mientras se desarrollaban estas tareas, elementos de las fuerzas de seguridad arribaron al lugar para establecer un perímetro de seguridad y evitar que automovilistas se aproximaran a la zona.
¿Hay personas heridas por la volcadura?
Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas como consecuencia del accidente.
Sin embargo, la contingencia dejó daños materiales en la unidad de transporte y en la infraestructura vial, de acuerdo con el reporte disponible. Las autoridades mantuvieron las labores de atención, limpieza y remoción de materiales derivados del accidente.
Autopista Guadalajara-Colima permanece cerrada
La circulación permanece suspendida en ambos sentidos de la autopista Guadalajara-Colima, así como en la carretera libre Acatlán de Juárez-Ciudad Guzmán, mientras continúan los trabajos de emergencia.
Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a evitar la zona del accidente y atender las indicaciones del personal de seguridad y emergencia.
La reapertura de las vías dependerá de que concluyan las labores para controlar el derrame, retirar la unidad siniestrada y garantizar condiciones seguras para la circulación.
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