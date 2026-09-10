Imágenes: hallan “hospital clandestino” del CJNG; rescatan a 8 personas y detienen a 6

GENERANDO AUDIO...

Presuntamente atendían a miembros del CJNG lesionados. Foto: Fiscalía Jalisco

Autoridades federales y estatales descubrieron en Tecalitlán, Jalisco, una finca que presuntamente era utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un centro de resguardo para personas lesionadas o en recuperación física.

Durante el operativo en el “hospital clandestino” fueron rescatadas ocho personas que se encontraban privadas de su libertad y detenidos seis presuntos responsables.

La intervención fue realizada por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Imágenes del “hospital clandestino” del CJNG:

🚔 En rueda de prensa se informó que la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó un operativo en Tecalitlán que permitió rescatar a ocho hombres y detener a seis personas. (1-3) pic.twitter.com/Vbe47OAf8T — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 10, 2026

La investigación comenzó por la desaparición de un joven

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, las indagatorias iniciaron el 21 de julio tras la denuncia por la desaparición de un joven de 20 años en San Pedro Tlaquepaque.

Las investigaciones permitieron ubicar a la víctima en el municipio de Tecalitlán, por lo que a principios de septiembre se desplegó un operativo para ingresar a una finca donde se sospechaba que se encontraba retenido.

En el lugar fue localizado el joven reportado como desaparecido junto con otros siete hombres de entre 16 y 43 años.

Un sitio adaptado para atender a personas lesionadas

Según las investigaciones, la propiedad era utilizada como un espacio donde integrantes o personas relacionadas con el cártel permanecían mientras se recuperaban de lesiones.

La Fiscalía informó que algunos de los hombres rescatados presentaban dificultades para caminar y utilizaban aparatos ortopédicos.

Durante el operativo fueron asegurados:

Diversos medicamentos

Material médico

Botas ortopédicas

Tres pares de muletas

Una báscula gramera

Botas tácticas

Cartuchos calibre 5.56 x 45

Material con características de droga

Las imágenes muestran camas y equipo médico

En los videos difundidos por la Fiscalía estatal se observa el interior de la finca durante la intervención.

Las imágenes muestran varias habitaciones acondicionadas con camas, bolsas de plástico azules, botas tácticas y altares a la Santa Muerte.

También se aprecia el momento en que son detenidos cinco hombres y una mujer. Algunos de los capturados presentaban lesiones visibles y uno de ellos utilizaba muletas.

Entre las personas liberadas también había hombres que requerían apoyo para caminar y usaban botas ortopédicas.

Seis detenidos enfrentarán cargos

Las autoridades detuvieron a cinco hombres y una mujer de entre 21 y 48 años, originarios de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán.

De acuerdo con la Fiscalía, los seis fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares.

Por su parte, las ocho víctimas rescatadas fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara para recibir atención especializada y facilitar su reencuentro con sus familiares.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.