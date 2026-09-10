Muere familia de 4 integrantes por intoxicación de monóxido de carbono en vivienda de Zapotiltic

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Foto: Especial

Este miércoles, cuatro integrantes de una familia: dos adultos de 36 y 37 años, y dos menores de 12 y 17 años, fueron hallados sin vida en una vivienda de la colonia Colinde, en la cabecera municipal de Zapotiltic, Jalisco.

Un familiar de las víctimas alertó al número de emergencia 911 sobre la presencia de personas inconscientes en el inmueble. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, paramédicos y personal del Ministerio Público.

Sin embargo, al ingresar al domicilio, confirmaron que ninguno de los miembros presentaba signos vitales. El lugar fue acordonado por personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Instituto de Ciencias Forenses acudió al domicilio para realizar los peritajes correspondientes.

El reporte preliminar señala que, los cuatro decesos habrían sido consecuencia de una intoxicación por gases de combustión generados por una planta generadora de electricidad.

Testimonios allegados a la familia señalaron que, antes del hallazgo se interrumpió el servicio eléctrico en la zona, razón por la cual las víctimas consiguieron el aparato prestado para iluminar el hogar durante la noche.

La tragedia consternó a la comunidad, quienes se han mostrado solidarios hacia la familia Eusebio Hernández.

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