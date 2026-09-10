Vero Delgadillo, dos años cuidando Guadalajara 

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Foto: Gobierno de Guadalajara

Guadalajara se consolida como “La Ciudad que te Cuida”. En dos años de Gobierno, la presidenta municipal, Vero Delgadillo, ha apostado a la renovación del espacio público: más de 820 calles han sido rehabilitadas, mejorando así la movilidad y aumentando la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Vero Delgadillo ha impulsado la rehabilitación de 26 espacios deportivos para que las infancias y juventudes tapatías puedan practicar algún deporte y convivir de manera sana, desarrollando sus habilidades.

Además, se ha reforzado la iluminación de más de 100 parques iluminados, aumentando la percepción de seguridad para que la gente salga y llene de vida el espacio público.

En dos años de Gobierno, se han recuperado lugares emblemáticos como el Parque Revolución, el Mercado San Juan de Dios, Chapultepec y el barrio de Analco.

Foto: Verónica Delgadillo

El Gobierno Municipal ha destinado más de 3 mil 900 millones de pesos a la política de cuidados, incluyendo infraestructura, servicios públicos y atención a comunidades.

También se han invertido más de 440 millones de pesos en la Cruz Verde, incluyendo la adquisición de 15 ambulancias y la rehabilitación integral de tres unidades: Mario Rivas Souza, Leonardo Oliva y Francisco Ruiz Sánchez.

Todas estas acciones han impactado de manera positiva en la seguridad del Municipio, pues se han logrado reducir, en un 18%, los delitos de alto impacto.

Asimismo, se logró la disminución de la percepción de inseguridad, que pasó de 90.2% a 78% entre marzo y junio de 2026, según el Inegi.

Y si hablamos de corresponsabilidad, con los Martes Comunitarios, Sábados de Corresponsabilidad y el Presupuesto Participativo, las y los tapatíos han incidido, de manera directa, en el mantenimiento, rehabilitación y conservación del espacio

público.

Además, en dos años, se implementaron programas sociales como “Guadalajara Te Lleva”, transporte gratuito para habitantes del norte de la ciudad; apoyos para el pago de renta de jóvenes; y entrega de insumos para mejorar la calidad del agua en los hogares.

En conjunto, el Gobierno de Guadalajara trabaja para cimentar una Ciudad próspera, justa e incluyente en cuatro pilares: policía de proximidad, mejores espacios y servicios públicos, política social con enfoque de cuidados y corresponsabilidad ciudadana, consolidando así “La Ciudad que te Cuida”.

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