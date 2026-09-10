Desbordamiento del Arroyo Seco genera inundaciones y moviliza a los cuerpos de emergencia en Guadalajara

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Desbordamiento del Arroyo Seco deja daños en Guadalajara. Foto: Omar Hernández

Las lluvias de las últimas horas provocaron el desbordamiento del canal Arroyo Seco en el área metropolitana de Guadalajara, lo que generó inundaciones, afectaciones en viviendas y cierres viales, principalmente en Zapopan, Jalisco. La acumulación de agua también provocó el arrastre de tres vehículos y el colapso de una barda perimetral.

Inundaciones afectan viviendas y vialidades

Con las lluvias y el desbordamiento del canal Arroyo Seco, la crecida de la corriente afectó las inmediaciones de la avenida Mariano Otero, por lo que las autoridades locales recomendaron evitar el tránsito mientras continúan los trabajos de limpieza y evaluación de daños.

Al respecto, Alberto Moreno Cacho, comandante de Operaciones de Protección Civil, informó que 12 viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua y daños en su menaje.

“La gran cantidad de agua que cayó se vino sobre los cauces del Garabato y del Seco”, dijo.

El desbordamiento ocurrió en los límites de las colonias Villas Perisur y Villas del Ixtépete, luego de que el bordo de la margen izquierda se rompiera en una sección de aproximadamente 8 metros.

Localizan a tres menores tras reporte de no localización

Durante la emergencia también se reportó la no localización de tres menores de edad. Sin embargo, fueron encontrados minutos después y se confirmó que estaban a salvo con su familia.

“La mamá de los menores los puso a salvo”, contó Moreno Cacho.

Protección Civil mantiene el monitoreo de aproximadamente 12 kilómetros del Arroyo Seco. Las cuadrillas municipales trabajan con maquinaria y camiones para retirar lodo, piedras y otros sólidos arrastrados por la corriente.

Las labores de saneamiento continúan en la zona afectada.

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