Implementan operativo en el sur de Jalisco por granizada atípica y lluvia intensa

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Foto: Omar Hernández

Un operativo de Protección Civil se mantiene en la región sur de Jalisco, en la frontera con Colima, tras las granizadas y lluvias atípicas que se registraron desde el fin de semana y que se mantienen durante este lunes en plena temporada seca.

Protección Civil despliega operativo en el sur de Jalisco

Las precipitaciones inusuales sorprendieron a los habitantes de varios puntos del territorio jalisciense, especialmente en la zona montañosa. El Parque Nacional Nevado de Colima se cubrió de blanco por la acumulación de granizo, lo que activó de inmediato el monitoreo permanente por parte de las autoridades.

Como medida preventiva, se hizo el llamado a la población para evitar transitar por carreteras y caminos afectados, donde las superficies se encuentran resbaladizas debido al granizo y la lluvia.

Asimismo, se ha restringido el acceso a las regiones montañosas con el fin de prevenir posibles incidentes.

Las autoridades advirtieron que el potencial de lluvias y bajas temperaturas podría persistir en los próximos días. Por ello, recomendaron a la ciudadanía consultar las condiciones climatológicas antes de ingresar a senderos o zonas boscosas.

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