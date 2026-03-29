Hombres se manifiestan en Guadalajara contra la violencia machista y la ideología incel

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Hombres protestan contra la violencia machista en Guadalajara. Foto: Omar Hernández

Un grupo de activistas hombres realizó una manifestación pacífica en Guadalajara para protestar contra la violencia machista y las ideologías que la promueven, especialmente el fenómeno conocido como incel.

La movilización se llevó a cabo este sábado en calles de Guadalajara, donde los participantes realizaron un mitin y posteriormente llevaron a cabo pláticas de concientización dirigidas a la ciudadanía.

Protesta surge tras caso ocurrido en Michoacán

De acuerdo con los integrantes del movimiento, la protesta se organizó tras el caso ocurrido recientemente en Michoacán, donde un estudiante asesinó a dos profesoras, hecho que presuntamente estaría relacionado con la ideología incel.

Durante la manifestación, Gabriel Molina, representante del colectivo, señaló que el objetivo principal es que los hombres participen activamente en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

“Salimos hoy a las calles por este caso muy lamentable, donde un joven asesina a dos maestras y se identifica que forma parte de la cultura incel, que tiene muchos mensajes de odio y de misoginia”, expresó.

“Pues está creciendo la preocupación por este fenómeno de los Incel, los célibes involuntarios, chicos sobre todo jóvenes que se encuentran en las redes digitales en plataformas, en foros para organizar ataques machistas sobre todo contra feministas y que en eventos que ya estamos teniendo desgraciadamente aquí en México, aquí en Guadalajara, pues inspiran desgraciadamente a que otros chicos tomen las armas para cometer feminicidios, para cometer asesinatos”. Héctor Robledo, integrante del movimiento masculino “Dejar de ching…”

Colectivo busca generar conciencia entre los hombres

Los participantes también expresaron su preocupación por el crecimiento de este tipo de ideologías, especialmente entre jóvenes que se organizan en foros y redes sociales para promover mensajes de odio contra las mujeres.

Héctor Robledo, integrante del movimiento, señaló que el fenómeno incel ha generado preocupación debido a los casos de violencia que se han registrado y que, según dijo, podrían seguir aumentando si no se generan acciones de prevención.

Durante el evento también participaron profesionales como psicólogos y activistas, quienes se sumaron a las actividades de concientización dirigidas a erradicar conductas machistas.

Movimiento surge tras acompañar al feminismo

De acuerdo con los integrantes, el movimiento fue creado luego de acompañar espacios feministas con el objetivo de que los hombres participen sin invadir los espacios de las mujeres.

Los integrantes del colectivo, quienes se autodenominan “los batos”, señalaron que esta fue su primera aparición pública y que en los próximos meses buscarán intensificar las acciones en las calles para generar conciencia sobre la igualdad de género.

“El movimiento dejar de ching… es hijo de un espacio feminista que se llama cuerpos parlantes, a partir de ese espacio es que empezó a existir “Dejar de ching… ¿Por qué nos llamamos dejar de ching…? Porque creemos que es lo que nos toca hacer a los hombres, cuando nos hemos acercado a las compañeras y les preguntamos qué es lo que podemos hacer los hombres, palabras más, palabras menos nos dijeron… si dejaran de ching… ya harían mucho y nos hizo mucho sentido”. Gabriel Molina, representante del movimiento masculino “Dejar de ching…”

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