Imputan a presunto feminicida de estudiante de medicina de la Universidad Cuauhtémoc

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Imputan a feminicida de estudiante de medicina. Foto: Elizabeth Rivera Avelar.

Este pasado sábado 19 de septiembre, Eduardo Isaac “N” fue imputado por el delito de feminicidio de la estudiante de medicina de la Universidad Cuauhtémoc, Karla Margarita Pérez Jiménez.

Feminicida de estudiante de medicina es imputado en Jalisco

Eduardo Isaac “N” fue imputado por el delito de feminicidio en contra de Karla Margarita Pérez Jiménez, quien era estudiante de medicina de la Universidad Cuauhtémoc en el estado de Jalisco.

Karla, estudiante de Medicina. Foto: Elizabeth Rivera

En los juzgados de Puente Grande, su defensa solicitó ampliar el término constitucional, el plazo para que el juez determine si lo vinculan a proceso, por lo que su situación jurídica se definirá hasta el próximo miércoles 23 de septiembre.

La audiencia se realizó en el Juzgado Segundo, bajo la conducción del juez Alberto Castellanos. Inició a las 8:30 de la mañana y concluyó a las 11:05 horas.

A ella acudieron los padres de Eduardo Isaac “N”, quienes manifestaron que su hijo es inocente, pero declinaron hacer declaraciones ante los medios de comunicación.

La familia de Karla Margarita no asistió; estuvo representada por sus asesores jurídicos.

Ya fue entregado el cuerpo de Karla Margarita a su familia

El cuerpo de Karla Margarita fue entregado a su familia el jueves. Un día después se realizaron los servicios funerarios en Irapuato, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.

Karla Margarita, de 22 años y originaria de Irapuato, Guanajuato, fue reportada como desaparecida el pasado 14 de septiembre en Zapopan, Jalisco. La joven cursaba el sexto semestre de Medicina.

Dos días después, el 16 de septiembre, su cuerpo fue localizado en un sembradío de la colonia Las Agujas, sobre el camino a Nextipac, cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), en Zapopan. En el lugar también fue localizada una motocicleta que presentaba indicios de haber sido incendiada.

Eduardo Isaac “N” le habría dado un servicio de transporte en motocicleta

La Fiscalía de Jalisco informó mediante un comunicado que, de acuerdo con las investigaciones, Eduardo Isaac “N” habría prestado a Karla Margarita un servicio de transporte privado en motocicleta, contratado mediante una plataforma digital, y la habría trasladado hasta una brecha en el poblado de Las Agujas, donde la habría agredido con un arma punzocortante.

Foto: Fiscalía Jalisco

El señalado fue detenido el 17 de septiembre en el municipio de Tala y trasladado al complejo penitenciario de Puente Grande.

Además, se colocaron dos memoriales: uno en el lugar donde fue localizado el cuerpo y otro dentro del CUCBA, cuyos estudiantes se solidarizaron con ella por ser una joven universitaria, aunque cursaba en una institución privada, y porque su cuerpo fue hallado en la zona aledaña al centro universitario.

El caso generó además movilizaciones de estudiantes, quienes han exigido justicia para Karla Margarita y mayor seguridad en los alrededores de los centros universitarios de Zapopan.

Como respuesta, la Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Zapopan anunciaron medidas para reforzar la seguridad en la zona de Nextipac y Las Agujas. Entre ellas ya iluminaron y limpiaron la maleza; otras se implementarán posteriormente.

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