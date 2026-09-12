Ejército desmantela laboratorio de metanfetaminas en Jalisco

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Desmantelan laboratorio de metanfetaminas. Foto: Defensa

El Ejército Mexicano localizó y desmanteló un centro de producción de metanfetamina presuntamente vinculado al Cártel de los Reyes, en la localidad de Petacala, municipio de Santa María del Oro, Jalisco, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

El operativo se realizó este 11 de septiembre de 2026 como resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central y del intercambio de información con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). En las acciones participaron dos helicópteros de la Fuerza Aérea y uno de la Guardia Nacional.

Desmantelan laboratorio de metanfetaminas. Foto: Defensa

Ejército localiza laboratorio de metanfetamina en Jalisco

El personal militar realizó el despliegue en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). Posteriormente, las autoridades ministeriales acudieron al sitio para dar fe de los materiales encontrados y de la inhabilitación del centro de producción.

De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar fueron asegurados e inhabilitados:

5 reactores.

5 condensadores industriales.

Mil 635 litros de sustancia química cruda para destilar.

Mil 140 kilogramos de amoniaco en polvo.

150 kilogramos de cloruro de calcio.

Del mismo modo, las autoridades señalaron que el inmueble era utilizado para la elaboración de metanfetamina y que estaría relacionado con las actividades del llamado Cártel de los Reyes.

Desmantelan laboratorio de metanfetaminas. Foto: Defensa

Operativo afecta actividades del Cártel de los Reyes

La ubicación del centro de producción fue posible mediante labores de inteligencia militar y la colaboración con autoridades estadounidenses. Como consecuencia a la participación de la HSI, se permitió el intercambio de información para identificar el sitio ubicado en Petacala, en Santa María del Oro.

Tras la intervención, el centro quedó desmantelado e inhabilitado, mientras que los materiales y precursores químicos quedaron bajo intervención de las autoridades correspondientes.

Desmantelan laboratorio de metanfetaminas. Foto: Defensa

Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que esta acción afecta las actividades económicas y logísticas de la organización criminal y busca impedir que la droga llegue a las calles.

Por ahora, la FGR dará seguimiento a las diligencias relacionadas con el aseguramiento y la investigación del centro de producción localizado en Jalisco.

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