Activan operativo especial en Guadalajara por el duelo México vs. Inglaterra

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Operativo de seguridad resguarda La Minerva y otros puntos. Foto: Elizabeth Rivera

La zona metropolitana de Guadalajara reforzó este domingo su esquema de seguridad ante la expectativa de miles de aficionados que seguirán el partido de octavos de final entre México e Inglaterra en espacios públicos. Más de 3 mil elementos de corporaciones de seguridad, protección civil y servicios de emergencia fueron desplegados para vigilar los principales puntos de concentración y prevenir incidentes durante y después del encuentro.

Dónde se concentrarán los operativos de seguridad

El operativo se concentra principalmente en La Minerva, Paseo Chapultepec y el FIFA Fan Festival, donde se prevé una importante asistencia de seguidores de la Selección Mexicana. Las autoridades buscan evitar situaciones como las registradas en celebraciones recientes en otras ciudades del país.

Habrá vigilancia especial, alcoholímetro y cierres viales en zonas de concentración

Como parte del dispositivo, se instalarán filtros de seguridad y se aplicarán cierres parciales a la circulación en los alrededores de La Minerva, así como en avenidas Vallarta y López Mateos, donde tradicionalmente se reúnen los aficionados para celebrar los resultados del Tricolor.

Además, se reforzará el operativo de alcoholimetría “Salvando Vidas”, mientras que policías estatales, municipales y personal de emergencia permanecerán desplegados antes, durante y después del partido para atender cualquier incidente.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó que se aplicará una política de “tolerancia mínima” contra quienes provoquen disturbios, participen en riñas o arrojen objetos en la vía pública. También señaló que las corporaciones mantienen identificadas a cerca de 60 personas relacionadas con actos violentos en festejos anteriores, de las cuales tres ya están plenamente identificadas.

Instalan más pantallas para distribuir a la afición

Ante la alta afluencia esperada en La Minerva, el Gobierno de Jalisco habilitó una pantalla adicional, por lo que el sitio contará con tres pantallas gigantes para la transmisión del encuentro entre México e Inglaterra.

Asimismo, se habilitaron otros espacios para que la afición pueda seguir el partido, entre ellos:

Auditorio Benito Juárez

Parque San Jacinto

Preparatoria 1

Puntos de reunión en Zapopan

Espacios habilitados en Tlaquepaque

Con esta estrategia se busca distribuir a los asistentes y reducir la concentración de personas en un solo punto, además de facilitar las labores de seguridad y atención de emergencias.

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