Gobierno de Jalisco recaptura a Chrystian “N” tras fuga de penal de Puerto Vallarta; van 5 reaprehendidos

Foto: Especial

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó de la recaptura de Chrystian “N”, uno de los 22 internos que se fugaron del penal de Puerto Vallarta el pasado domingo 22 de febrero, tras el operativo en que murió Nemesio Oseguera, alias el “Mencho”.

Con esta detención, suman cinco los evadidos que han sido reaprehendidos por las autoridades estatales.

De acuerdo con información oficial, Chrystian “N” fue condenado a 20 años de prisión por los delitos de homicidio y robo calificados. El hombre fue sentenciado por el asesinato de un periodista de origen británico que residía en el puerto, de quien presuntamente se ganó su confianza y amistad mediante engaños.

Tras cometer el crimen, el sentenciado enterró el cuerpo de la víctima y sustrajo su vehículo, hechos por los que recibió la pena privativa de la libertad.

Además, la Secretaría de Seguridad de Jalisco indicó que continúan los operativos para localizar y recapturar a los 17 internos restantes que lograron evadirse del centro penitenciario.

