Instalan filtros de seguridad en Estadio Guadalajara; blindan zona

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Filtros de revisión y seguridad rodean el Estadio Guadalajara. FOTO: UnoTV

A un día del arranque de la justa mundialista, el Gobierno de Jalisco instaló este miércoles los filtros de revisión vial y peatonal en las inmediaciones del Estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan. Los puntos de control fueron colocados cada 200 metros como parte del operativo de seguridad diseñado para los partidos del torneo.

Las autoridades estatales informaron que el dispositivo forma parte del plan estratégico “Última Milla”, implementado en coordinación con la Policía Vial, la Guardia Nacional y empresas de seguridad privada. El objetivo es mantener el control de acceso antes, durante y después de los encuentros mundialistas.

Filtros de revisión y seguridad rodean el Estadio Guadalajara

Los filtros de seguridad cuentan con tecnología de revisión electrónica no invasiva para detectar de manera inmediata objetos prohibidos. Además, los cierres viales y controles de acceso operarán bajo un horario específico: comenzarán siete horas antes del inicio de cada partido y permanecerán activos hasta siete horas después de su conclusión.

Elementos de Protección Civil y corporaciones policiales resguardan un perímetro de tres kilómetros alrededor del recinto deportivo. Los principales accesos vigilados se encuentran en el Circuito JVC, avenida Las Torres, Periférico Poniente y avenida Vallarta.

De acuerdo con Jorge López, trabajador del estadio, las restricciones ya comenzaron a aplicarse.

“Está cerrado el acceso, ya no están dejando pasar. A menos de 24 horas, les recomendamos a la gente que si no tiene a qué venir aquí por el Circuito JVC, pues que no lo hagan. Eviten la zona porque ya está cerrado. Aquí en la glorieta los están regresando; ya no hay acceso, solo para personas que tienen acreditación”.

Guardia Nacional y seguridad privada refuerzan vigilancia

La Guardia Nacional realiza recorridos constantes a bordo de cuatrimotos, mientras que personal de seguridad privada utiliza patines electrónicos para ampliar la cobertura de vigilancia en los alrededores del estadio.

El operativo ha modificado de manera importante la circulación habitual en la zona de El Bajío, por lo que las autoridades pidieron a asistentes y habitantes tomar previsiones para sus traslados.

Vehículos particulares tendrán acceso restringido

Durante los días de partido no estará permitido el acceso ni el resguardo de vehículos particulares en estacionamientos generales o vialidades cercanas al estadio. El acceso vehicular ordinario permanecerá restringido.

Como alternativa, las autoridades habilitaron el servicio especial de transporte urbano “Raid al Estadio”, que conectará el recinto mundialista con 10 puntos distribuidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las medidas permanecerán activas durante los encuentros programados como parte del esquema de seguridad implementado para la competencia internacional.

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