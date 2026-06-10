Vallas del Fan Fest afectan las ventas de comerciantes en el Centro Histórico de Guadalajara

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Vallas por el Fan Fest en Guadalajara. Foto: Elizabeth Rivera

A unas horas del arranque del Mundial, comerciantes del Centro Histórico de Guadalajara denunciaron que las vallas instaladas para delimitar el Fan Fest los dejaron aislados del flujo de visitantes y les impiden beneficiarse de la derrama económica que se esperaba para la zona.

Comerciantes del centro protestan por las vallas del Fan Fest

Entre los afectados se encuentra Sergio Grageda, propietario del restaurante Siete Pozoles, quien aseguró que el cerco metálico colocado en los alrededores de Plaza de la Liberación funciona como una “muralla” que oculta negocios con años de operación y dificulta que turistas y aficionados sepan que continúan abiertos.

“De noche las pusieron y pues amaneció así como lo ves ahorita. Ya prácticamente estamos tapados, estamos excluidos del Fan Fest, que es lo que nos afecta. Ante esto ha sido necesario exponer el motivo de esta inconformidad, pero sobre todo el pedir auxilio a la gente, a sus audiencias, a las que nos vean, de que sepan que detrás de estas vallas hay un local de comida, negocios, de muchos otros artículos propios de nuestra cultura de Jalisco”.

Grageda explicó que los comerciantes ya habían enfrentado ocho meses de afectaciones por las obras de remodelación del Centro Histórico previas al Mundial, situación que redujo sus ventas y los obligó a adquirir deudas para mantener abierto el negocio.

Pese a ello, dijo, invirtió en ampliar y mejorar el restaurante para aprovechar la llegada de visitantes durante la justa deportiva.

“Debido a las remodelaciones del Centro Histórico del año pasado, se vino una serie de escombros, de tierra; prácticamente estuvimos encerrados ocho meses, igual así, tapados, con la misma mecánica de vallas, y esto me trajo una deuda en algunas tarjetas con las que subsistimos. Pero bueno, siempre nos convencieron por esa parte las autoridades, de que valdría la pena, de que vendría una derrama económica con el tema del Mundial y que, como Centro Histórico, pues éramos los primeros beneficiados, que valdría la pena aguantar”, agregó el empresario.

Afectaciones en negocios del Centro de Guadalajara por las vallas del Fan Fest

Las vallas fueron colocadas el pasado 26 de mayo por la noche, el mismo día en que el Ayuntamiento de Guadalajara se reunió con ellos y les dijo que no iban a ser afectados; sin embargo, la instalación del perímetro terminó por ocultar varios negocios que permanecen abiertos detrás del Fan Fest.

Siete Pozoles opera desde hace casi 15 años en el Centro de Guadalajara y genera empleo para 22 personas. Actualmente, aseguró, trabaja apenas al 30% de su capacidad, enfrenta dificultades para cubrir gastos como la renta y mantiene deudas derivadas de inversiones realizadas para prepararse para el Mundial.

Los comerciantes solicitaron a las autoridades reconsiderar la ubicación de las vallas para permitir una mayor visibilidad y acceso a los negocios locales durante el torneo.

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