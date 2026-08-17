Rescatan 8 perros y 12 gatos durante operativo contra crueldad animal en Tlajomulco

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Rescatan a 20 animales en Tlajomulco : ocho perros y 12 gatos Foto: Omar Hernández

La Fiscalía del estado de Jalisco informó este lunes que mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de crueldad animal, luego del rescate de al menos 20 animales que se encontraban en condiciones de hacinamiento e insalubridad dentro de un domicilio del fraccionamiento Villas de San Gilberto, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Tras el reporte de suciedad extrema y malos olores por parte de los colonos, las autoridades acudieron al inmueble, cuyos propietarios se negaron a para permitir el ingreso e inspección al personal de veterinaria.

Rescatan a perros y gatos en Tlajomulco

Ante la situación, el personal asignado obtuvo una orden de cateo mediante la cual pudieron ingresar al domicilio en donde localizaron ocho perros y 12 gatos, de los cuales, nueve de los gatitos tenían un mes de nacidos.

Las autoridades indicaron que todos los ejemplares permanecían en un espacio reducido, rodeados de suciedad extrema y sin las condiciones mínimas de higiene requeridas para su bienestar.

La Vicefiscalía en Investigación Regional realizó un cateo en Tlajomulco de Zúñiga, donde rescató 20 animales: ocho perros y 12 gatos, nueve de ellos cachorros de aproximadamente un mes. Fueron localizados en condiciones insalubres y en un espacio reducido. pic.twitter.com/6TMtifxpR2 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 16, 2026

Animales reciben atención veterinaria

Las mascotas fueron trasladadas por personal ministerial hacia las instalaciones de la Dirección de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco.

Médicos veterinarios asumieron la custodia temporal de los animales para brindarles la valoración médica necesaria, así como el alimento y los cuidados requeridos mientras se resuelve la situación jurídica del caso.

La carpeta de investigación por el delito de crueldad hacia los animales continúa en integración para dar con los responsables de mantener a los ejemplares en dichas condiciones. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

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