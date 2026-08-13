Localizan en Michoacán y Guerrero a tres adolescentes reportados como desaparecidos en Jalisco; suman 129 denuncias este año

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Adolescentes desaparecidos en Jalisco son localizados. Foto: Elizabeth Rivera

Tres adolescentes reportados como desaparecidos en Jalisco fueron localizados en Michoacán y Guerrero, informó la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, que detalló que en lo que va del año suma 129 denuncias por desaparición de adolescentes.

Entre los casos se encuentra el de Carlos, de 14 años, quien desapareció el 17 de julio en Zapopan y fue localizado en buen estado de salud en Cuauhtémoc, Michoacán.

Además, dos adolescentes que contaban con denuncia de desaparición desde el 27 de julio en Tlajomulco fueron localizados en Guerrero y trasladados vía aérea a Jalisco.

La vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, señaló que los tres adolescentes recibirán medidas de protección y acompañamiento integral de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Finalmente la localización de él la hace la policía municipal. Les digo, finalmente quien sea el primer respondiente de la localización final, pues sí hay un trabajo atrás. Afortunadamente Carlos está en buen estado de salud. Obviamente al vivir un contexto de reclutamiento, pues es una persona que necesita medidas de protección y no solamente eso, sino el apoyo integral de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar, pues, que va a estar bien en todos los ámbitos que lo rodean y que no vamos a estar en temas de reincidencia. Por lo que ve a los otros dos adolescentes que, como les decía, arribaron anoche, en los mismos términos se estuvo haciendo intercambio de información, se pidieron colaboraciones al Estado de Guerrero. La Comisión Nacional de Búsqueda tuvo una intervención importante porque estuvo precisamente organizando el tema de los operativos con Guardia Nacional y en este caso una vez más la localización final lo hacen policías municipales”. Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, vicefiscal de Personas Desaparecidas

De 129 denuncias, 70 adolescentes han sido localizados con vida

Trujillo Cuevas informó que, de las 129 denuncias registradas durante 2026, 70 adolescentes han sido localizados con vida, lo que representa 54% de los casos, mientras que 58 continúan desaparecidos.

La funcionaria descartó que las cifras representen un “foco rojo” para Jalisco y sostuvo que existe una disminución respecto de años anteriores.

“Foco rojo no, porque si hacemos una comparativa con años pasados, pues obviamente vamos a la baja y eso es una realidad. Foco rojo no, pero claro que siempre que haya un adolescente desaparecido, pues es una prioridad su búsqueda y localización por el grupo etario. Entonces se tiene que seguir trabajando en el tema, este se tiene que seguir trabajando porque esta cifra cada vez sea menor y pues obviamente las personas desaparecidas adolescentes vayan a la baja”. Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, vicefiscal de Personas Desaparecidas

La vicefiscal añadió que la desaparición de adolescentes es un fenómeno multifactorial y que la mayoría de las denuncias corresponden a casos recientes.

Ante el riesgo de reclutamiento por parte de grupos delictivos, autoridades estatales anunciaron el relanzamiento de la campaña preventiva “No es lo que parece”, que busca alertar sobre falsas ofertas de empleo utilizadas para captar a jóvenes.

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó sobre el rescate de otro adolescente de 14 años en Tequila. El menor se encontraba oculto entre la maleza después de recibir una llamada en la que le ofrecieron un supuesto empleo con un sueldo de 30 mil pesos.

Hernández González advirtió que los reclutadores utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de videojuegos para contactar a jóvenes y ofrecerles salarios de entre 20 mil y 50 mil pesos, sin experiencia y sin explicar las funciones del supuesto empleo.

Edna Montoya Sánchez, secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, llamó a las familias a mantener cercanía con sus hijos para identificar posibles riesgos.

“No se trata de vigilarlos con desconfianza, sino de acompañarlos con amor”, señaló

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