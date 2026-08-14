Video: así detuvieron al “Coke”, objetivo buscado por homicidio en EE.UU en Jalisco

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El “Coke” detenido en Jalisco; lo buscaba EE.UU. Foto: Gobierno Jalisco

Un hombre buscado desde 2023 en Estados Unidos (EE.UU.) por su presunta relación con un homicidio fue detenido en Ameca, Jalisco. Se trata de Jorge Luis Martínez, alias “Coke”, considerado un objetivo del Servicio de Marshals y quien era buscado también por otros delitos.

Video del operativo para capturar al “Coke”

El “Coke” era buscado por autoridades estadounidenses desde septiembre de 2023 por su presunta relación con delitos de homicidio, tortura, mutilación, robo y conspiración.

Elementos de la #PolicíaDeJalisco rastreó, localizó y capturó a Jorge Luis Martínez, alias #Coke tras el intercambio de información con el @USMarshalsHQ.



El objetivo mayor, originario de #California, era buscado desde septiembre de 2023 por homicidio, tortura, mutilación, robo… pic.twitter.com/7kbatnC7pZ — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) August 13, 2026

Los videos fueron compartidos por la cuenta @Ramiro_Escoto y muestran el momento en que elementos de seguridad de Jalisco aprehenden a “Coke” y lo suben a una camioneta para realizar el traslado correspondiente.

En otro de los metrajes se observa al detenido mientras es trasladado al aeropuerto, aparentemente como parte del proceso para entregarlo a las autoridades estadounidenses.

Lo buscaban por un asesinato

De acuerdo con la información compartida por el Gobierno de Jalisco, Jorge Luis Martínez era buscado por un asesinato en el que presuntamente apuñaló en varias ocasiones a una persona y posteriormente se deshizo de su cuerpo.

A partir del intercambio de información entre la Policía de Jalisco y agencias estadounidenses, se obtuvieron datos que apuntaban a que el hombre podría encontrarse oculto en Ameca.

Para ubicarlo participaron elementos de la Comisaría de Inteligencia, la Unidad de Drones, la Policía Cibernética y el C2 Móvil Cybertruck.

Lo ubican en una colonia de Ameca

Con la información obtenida, las autoridades desplegaron un operativo en el municipio. Durante la intervención también participaron integrantes del Escuadrón Aerotáctico Titán y del Grupo de Operaciones Tácticas de la Policía Estatal Preventiva.

Un hombre con las características del objetivo fue ubicado en el cruce de Demetrio Mora y Jesús García, en la colonia El Portezuelo.

Después de corroborar su identidad, los elementos establecieron comunicación con el U.S. Marshals y el Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar los trámites correspondientes para su traslado a Estados Unidos.

Con esta captura, la Policía de Jalisco informó que suman ocho objetivos aprehendidos mediante el intercambio de información con agencias estadounidenses.

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