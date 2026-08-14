Ofrecían 30 mil al mes: frustran presunto reclutamiento de menor en Tequila, Jalisco

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En Jalisco, rescataron a un menor de reclutamiento forzado. Foto: Cuartoscuro

Un adolescente de 14 años fue localizado en una zona despoblada de Tequila, Jalisco, luego de que presuntamente recibiera una oferta de trabajo con un sueldo de 30 mil pesos mensuales. De acuerdo con su relato, personas desconocidas le indicaron que debía trasladarse y esconderse en un predio, donde posteriormente acudirían por él.

¿Qué se sabe del presunto reclutamiento?

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia de elementos de la Policía de Jalisco en un predio conocido como Choluaca. Los oficiales detectaron una bicicleta roja aparentemente abandonada entre la maleza, por lo que decidieron revisar los alrededores, informó el Gobierno de Jalisco.

Durante la búsqueda encontraron al menor, quien tenía un teléfono celular en la mano. Al entrevistarlo, explicó que había recibido previamente una llamada en la que le ofrecieron el supuesto empleo y, posteriormente, siguió las instrucciones para llegar hasta ese sitio.

Activan protocolo y localizan a su familia en Jalisco

Ante la situación, los policías activaron los protocolos de atención a personas extraviadas y verificaron que el adolescente se encontraba en aparente buen estado de salud.

Los elementos solicitaron el apoyo de la Unidad de Búsqueda de la Policía del Estado, cuyos integrantes establecieron comunicación con los familiares del joven para informarles que había sido localizado.

El caso también fue notificado a un agente del Ministerio Público, quien solicitó que el menor y sus familiares fueran presentados ante la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y realizar las diligencias necesarias.

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