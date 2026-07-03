Jalisco reforzará seguridad para el próximo juego de la Selección Mexicana; suman 17 casos por fraude con boletos

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Festejos en Jaisco. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad de Jalisco anunció que reforzará el operativo para los próximos eventos del Mundial de Futbol 2026, luego de los disturbios registrados tras el partido entre México y Ecuador. Además, la Fiscalía del Estado informó que ya investiga 17 casos de fraude relacionados con la venta de boletos, con un monto cercano a 600 mil pesos.

Las autoridades señalaron que, pese a las riñas, daños a negocios y agresiones contra policías, el operativo permitió contener los incidentes y realizar detenciones.

Habrá más vigilancia en el FIFA Fan Fest

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, aseguró que la estrategia aplicada fue adecuada, aunque reconoció que habrá ajustes para el próximo domingo.

“Respecto a la estrategia de seguridad, fue la adecuada. Hubo más gente que llegó cuando ya no había cupo al interior y fueron los que empezaron a generar este tipo de disturbios. En una aglomeración de personas, siempre se está expuesto a que puedan comportarse de alguna manera violenta algunos de ellos y bueno, tenemos el personal suficiente, necesario y preparado para hacer una contención o, en este caso, hacer detenciones. Yo pudiera informarles que prácticamente fue un operativo exitoso con saldo blanco, salvo los incidentes que acaba de mencionar”. Juan Pablo Hernández, secretario de seguridad de Jalisco

De acuerdo con el funcionario estatal, entre las modificaciones previstas destaca el refuerzo de la presencia policial en la zona del FIFA Fan Fest, por encima de la vigilancia en La Minerva.

“Se van a hacer algunos ajustes a la estrategia. Vamos a tener presencia en los filtros, prefiltros y un poco más allá para estar monitoreando en caso de que pudiéramos tener alguna incidencia. Es decir, va a haber algunas modificaciones a la estrategia tanto en su estado de fuerza como en el despliegue operativo y vamos a valorar si es necesario hacer algún otro cierre un poco más amplio. Eso es parte de las reuniones que vamos a tener el día de hoy y otra el día viernes en Palacio de Gobierno”. Juan Pablo Hernández, secretario de seguridad de Jalisco

Mayoría de arrestos fue por faltas al Reglamento de Justicia Cívica

Autoridades detallaron que, de los 20 detenidos el martes, 11 fueron arrestados por faltas al Reglamento de Justicia Cívica y nueve por delitos relacionados con daños a una tienda departamental y lesiones leves a policías.

De estos nueve detenidos por daños y lesiones, cuatro eran menores de edad, quienes ya fueron entregados a sus familiares, mientras que cinco son adultos cuya situación jurídica se resolverá en las próximas horas.

Objetos prohibidos en las zonas de concentración

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que asistan con anticipación a los puntos de concentración. Una vez que se declare el cupo lleno en el FIFA Fan Fest, se invitará a los asistentes a trasladarse a espacios más amplios, como La Minerva.

También reiteraron los objetos prohibidos en los puntos de concentración. Para garantizar la seguridad de los asistentes, está estrictamente prohibido ingresar con:

Banderas mayores a 1.5 metros de largo.

Alimentos y bebidas.

Armas de cualquier tipo.

Envases o recipientes.

Sombrillas.

Aerosoles.

Suman 17 denuncias por fraude con boletos

Por otra parte, la Fiscalía del Estado informó que se han abierto 17 carpetas de investigación relacionadas con fraudes en la venta de boletos para los partidos del Mundial de Futbol 2026.

El fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, detalló que el monto acumulado de lo defraudado en los casos denunciados asciende a cerca de 600 mil pesos.

“Nosotros iniciamos 17 carpetas de investigación. El monto total de lo defraudado en este tema fue cerca de 600 mil pesos. Hubo gente que les hicieron ofertas de boletos vía redes sociales, Facebook, incluso por WhatsApp en ciertos grupos. Hubo montos desde 4 mil pesos hasta 120 mil pesos de gente que les ofrecieron venta de boletos, y bueno, pues era un fraude”. Salvador González de los Santos, fiscal General de Jalisco

Las autoridades señalaron que la Fiscalía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables de estos ilícitos.

Los eventos mundialistas en Guadalajara han congregado a un total de 1 millón 648 mil 425 personas. Durante el último encuentro de la Selección Mexicana contra Ecuador, se registró una afluencia de 209 mil 604 asistentes en los distintos puntos de transmisión:

Glorieta de La Minerva

FIFA Fan Fest (Plaza de la Liberación)

Auditorio Benito Juárez

Plaza de las Américas

Parque San Jacinto

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