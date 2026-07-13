¿Planeas viajar? Jalisco realizará simulacro de bloqueos en siete carreteras

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Si viajas por Jalisco, atento al simulacro en siete carreteras. Foto: Uno TV

Si este lunes 13 de julio observas un mayor movimiento de patrullas, ambulancias y personal operativo en distintos puntos de Jalisco, no se trata de una emergencia real. El Gobierno de Guadalajara informó que se llevará a cabo un simulacro de seguridad para fortalecer la coordinación entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

El ejercicio comenzará a las 13:00 horas y fue acordado por la 5/a Región Militar y el Gabinete de Seguridad, como parte de las acciones de preparación ante posibles escenarios de riesgo.

⚠️ Aviso importante



Te informamos que este lunes 13 de julio, a las 13:00 horas, por acuerdo de la 5/a Región Militar y del Gabinete de Seguridad, se llevará a cabo un simulacro de bloqueo de vías terrestres de comunicación en distintos puntos de la Zona Metropolitana de… — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) July 12, 2026

¿En qué carreteras se realizará el simulacro de seguridad en Jalisco?

De acuerdo con las autoridades informaron que el operativo contemplará un escenario de bloqueo de vías terrestres en distintos accesos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y carreteras estatales.

Las vialidades incluidas son:

Carretera a Zacatecas

Carretera a Saltillo

Carretera a Lagos de Moreno

Carretera a La Barca

Carretera a Chapala

Carretera a Colima

Carretera a Puerto Vallarta

Durante el simulacro habrá presencia de unidades oficiales circulando con luces y sirenas encendidas, por lo que las autoridades pidieron no generar alarma.

¿Por qué se realizará este ejercicio?

El objetivo del simulacro es evaluar la capacidad de respuesta y la coordinación entre las instituciones de seguridad, protección civil y servicios de emergencia ante situaciones que requieran una actuación conjunta.

De acuerdo con el Gobierno de Guadalajara, este tipo de ejercicios permite mejorar los protocolos de actuación y reforzar la preparación de las corporaciones para atender eventos de alto impacto.

Las autoridades enfatizaron que no existe ningún riesgo para la población, ya que se trata únicamente de un entrenamiento preventivo.

Recomendaciones para la población

Ante el despliegue operativo previsto para este lunes, las autoridades hicieron las siguientes recomendaciones:

Mantener la calma si observas una movilización inusual de unidades de emergencia.

si observas una movilización inusual de unidades de emergencia. Informarte únicamente a través de canales oficiales .

. No compartir información falsa o sin verificar , para evitar confusión entre la población.

, para evitar confusión entre la población. Facilitar el paso de las unidades participantes durante el desarrollo del simulacro.

El Gobierno de Guadalajara reiteró que la movilización forma parte de un ejercicio previamente programado y llamó a la ciudadanía a colaborar siguiendo las indicaciones oficiales durante el desarrollo del operativo.

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