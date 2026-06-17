El “Niño futbolista” reúne a fans del Mundial en la Catedral de la CDMX; le piden por el triunfo de su selección

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Niño futbolista. Foto: Reuters | Ilustrativa

Miles de aficionados han acudido a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México para visitar al llamado “Niño futbolista”, una imagen del Niño Jesús vestida con el uniforme de la Selección Mexicana, a quien fieles piden por la victoria en el Mundial 2026.

Por primera vez desde que comenzó esta tradición en 1970, la figura fue colocada en el atrio de la Catedral, uno de los recintos religiosos más emblemáticos del país.

Niño Jesús viste uniforme de la Selección Mexicana

La imagen del “Niño futbolista” luce una playera blanca y short verde, similar al que usará la Selección Mexicana en su encuentro el jueves en Guadalajara, donde se enfrentará a Corea del Sur.

De acuerdo con el canónigo Manuel Corral, la decisión de exhibir al “Niño futbolista” en la Catedral Metropolitana respondió a una petición de los propios fieles.

El sacerdote explicó que la figura permanecerá expuesta durante todo el Mundial y que incluso visitantes de otros países han acudido para realizar oraciones por sus respectivas selecciones.

“Es la primera vez que está aquí en catedral… la misma gente lo pidió… Hoy, por ejemplo, tenemos a los de Colombia haciendo sus oraciones para pedir el triunfo”, Manuel Corral, canónigo de la catedral

Tradición mundialista nació en México en 1970

La tradición del “Niño futbolista” comenzó durante el Mundial de 1970, cuando México fue sede de la competencia.

En aquella ocasión, la imagen fue exhibida en la iglesia de San Miguel Arcángel, ubicada en una colonia popular de la capital del país.

Después de más de cinco décadas, la figura volvió a cobrar relevancia en medio de la fiebre futbolera que vive México por el Mundial 2026.

Devoción genera opiniones divididas

Durante la jornada, aficionados de países como Argentina, Colombia, España y México se acercaron para tomarse fotografías o pedir un milagro para sus equipos nacionales.

Sin embargo, algunos visitantes expresaron sorpresa por la vestimenta de la imagen religiosa.

“Yo no sé si es bueno o es malo, pero sí es muy raro para mí, como católico, ver vestido al Niño Dios así, no estoy muy de acuerdo”, Eleazar Martínez, aficionado mexicano

México cuenta con diversas advocaciones del Niño Jesús, como el Santo Niño de Atocha, en alusión a peregrinos y protección de viajeros; el Niñopa, venerado en Ciudad de México y que cuenta con 365 atuendos; y el Niño Doctor, a quien familiares piden por la salud de los enfermos.

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