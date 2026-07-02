Le salió caro el “chiste”: detienen a hombre por tirar balón gigante en Zapopan

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Le apodan el “Pipope”. Foto: Policía de Zapopan

En Zapopan, Jalisco, un hombre se viralizó luego de derribar un balón gigante que formaba parte de una escultura instalada en el centro del municipio. Posteriormente, la Policía logró identificarlo y detenerlo.

Resultado del operativo preventivo implementado para garantizar la seguridad de las y los asistentes a las celebraciones de la justa deportiva internacional, policías de Zapopan lograron la detención de un hombre. pic.twitter.com/ypf2JQiJfR — Policía de Zapopan (@PoliciaZapopan) July 1, 2026

Video del festejo

Los hechos ocurrieron durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana. De acuerdo con los reportes, el joven, originario de Puebla, decidió subir a la escultura conformada por balones gigantes y logró derribar uno de ellos.

😠🗯️ Poblano "chistosito" fue detenido por derribar uno de los balones decorativos en Zapopan. pic.twitter.com/0SXasrLAO7 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) July 2, 2026

Tras lo ocurrido, los asistentes reaccionaron con molestia y comenzaron a lanzar diversos objetos. El incidente ocurrió en el cruce del andador 20 de Noviembre y avenida Américas.

A través de sus redes sociales, el Gobierno de Zapopan compartió un video en el que se observa cómo varios aficionados colocaron nuevamente el balón gigante en su lugar.

Luego de los daños ocasionados a la infraestructura, la Policía de Zapopan informó sobre la detención del presunto responsable.

“Resultado del operativo preventivo implementado para garantizar la seguridad de las y los asistentes a las celebraciones de la justa deportiva internacional, policías de Zapopan lograron la detención de un hombre señalado de causar daños a una escultura alusiva a dicho evento deportivo en la zona centro de Zapopan”, informó la corporación.

Por su parte, la cuenta @JaliscoRojo señaló que al detenido lo apodan el “Pipope”.

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