Regístrate a “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte”: requisitos y fechas

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Regístrate a Yo Jalisco Apoyo para el Transporte. Foto: Gobierno Jalisco.

Autoridades de Jalisco dieron a conocer que se abrió una nueva convocatoria para el programa “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte”, el cual está dirigido a ciudadanos que más lo necesitan y que viajan hacia diferentes puntos dentro del estado, como estudiantes, madres de familia, personas con discapacidad y sus cuidadores, así como personas mayores de 60 años.

Nueva convocatoria para “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte”; éstas son las fechas de registro

El Gobierno de Jalisco anunció una nueva convocatoria para registrarse al programa “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte” con 40 mil nuevos lugares, pues el principal objetivo es ampliar la cobertura entre los sectores prioritarios de la población del estado.

De acuerdo con las autoridades locales, el registro estará disponible desde el 1 hasta el 31 de julio de 2026.

Además, recordaron que los beneficiados de este apoyo también podrán renovarlo para seguir ahorrando dinero en el pago del transporte público estatal.

Requisitos para registrarse a este programa de Jalisco

Las autoridades de Jalisco señalan que las siguientes personas que pueden ser beneficiadas por el programa “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte”:

Estudiantes

Mujeres sostén del hogar de entre 18 a 59 años de edad

Personas con discapacidad y sus personas cuidadoras

Personas adultas mayores de 60 años o más

Mientras que los documentos más importantes para el registro son:

Identificación oficial (INE u otro documento válido)

CURP

Comprobante de domicilio

Comprobante de estudios (para estudiantes)

Certificados adicionales (por ejemplo, de discapacidad si aplica)

Igualmente, pueden consultar lo documentos necesarios para cada caso en la página oficial del programa.

Proceso para registrarse

El Gobierno de Jalisco indica que el proceso para registrarse al programa tiene dos etapas:

Digital

Presencial

Primero, los interesados deben iniciar su trámite a través de la página programamipasaje.jalisco.gob.mx para completar el formulario de prerregistro. Aquí deben ingresar su CURP, seleccionar la modalidad y agendar una cita en el módulo de atención más cercano. Al terminar, el sistema les dará un comprobante que deberán imprimir.

Y por último, deben acudir al módulo seleccionado en la fecha y hora indicadas para que el personal revise su documentación y, de ser aprobada, se les entregue o recargue la tarjeta electrónica.

Convocatoria para “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte”. Foto: Gobierno Jalisco.

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