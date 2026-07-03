Desaparecen tres adolescentes tras graduación en Jalisco; familias temen reclutamiento criminal

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Adolescentes salían de graduación de secundaria. Foto: Omar Hernández

Las autoridades de Jalisco mantienen este jueves un operativo para localizar a tres adolescentes de entre 14 y 15 años, quienes desaparecieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara después de asistir a su ceremonia de graduación de secundaria.

La Fiscalía del Estado activó los protocolos de búsqueda para Justin Enrique Torres, Jordan Isaac García y Christopher Alfredo Sandoval, de quienes no se tiene información desde que concluyó el festejo académico. Mientras continúan las investigaciones, personas cercanas a las familias señalan que los menores pudieron haber sido víctimas de un posible reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

Tres adolescentes desaparecen tras concluir su ceremonia de graduación

De acuerdo con los primeros reportes, los tres menores fueron vistos por última vez después de participar en su ceremonia de graduación.

Tras recibir el reporte de desaparición, las autoridades estatales emitieron las fichas de búsqueda e iniciaron las labores para tratar de localizarlos.

Allegados a las familias refieren que existen indicios de que los adolescentes habrían sido convencidos de trasladarse a una zona serrana bajo la promesa de una oferta de trabajo.

Familias temen posible reclutamiento forzado

Personas cercanas a las familias aseguran que los jóvenes llevaban apenas unos días desaparecidos cuando comenzaron las labores de búsqueda.

Una allegada a los familiares afirmó que, incluso, hubo dificultades para difundir el caso en redes sociales.

“Tiene apenas tres o cuatro días que se los llevaron, a él, al hijo de mi amiga y a otros dos muchachitos de allá de Lomas del Paraíso, pero que Fiscalía no quiere que dijeran nada, no quiere que hagan viral, no quiere nada. Hicieron la ficha con mucho, mucho trabajo, pero que no se hiciera nada en el Feis, que no publicaran… No sé si por no trabajar o porque no se hiciera viral, no sé.”

Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha informado si esta versión forma parte de las líneas de investigación.

Intensifican búsqueda en Guadalajara y zonas cercanas

Grupos de búsqueda y autoridades mantienen recorridos en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y áreas colindantes para tratar de ubicar a los tres adolescentes.

Las acciones continúan mientras familiares y colectivos solicitan apoyo para difundir las fichas de búsqueda y obtener información que permita conocer su paradero.

Desaparición ocurre días después de otro caso de estudiantes en Jalisco

Este caso ocurre apenas unos días después de la desaparición de tres estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTEJ), quienes presuntamente fueron interceptados por un grupo de hombres armados el pasado 29 de junio, cuando se dirigían a su ceremonia de graduación.

Las autoridades de Jalisco mantienen la alerta ante el incremento en la desaparición de menores de edad y jóvenes, mientras continúan las investigaciones sobre casos relacionados con presuntos métodos de captación mediante falsas ofertas de trabajo.

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