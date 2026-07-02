Tormenta colapsa Zona Metropolitana de Guadalajara con inundaciones de hasta metro y medio

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En Guadalajara, se presentaron fuertes lluvias. Foto: Omar Hernández

Este jueves, las autoridades de Jalisco activaron una alerta de Protección Civil luego de que una intensa tormenta provocó inundaciones con niveles de agua de hasta un metro y medio en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Despliegan cuerpos de emergencia en Guadalajara, Jalisco

Los cuerpos de emergencia mantienen el despliegue para el rescate de vehículos varados y la liberación de las vialidades que quedaron convertidas en ríos. El informe preliminar indica que, suman, al menos, 600 puntos en riesgo por inundación en toda la metrópoli.

Los niveles de agua colapsaron la circulación en colonias como:

La Moderna

18 de Marzo

Aldama Tetlán

San Antonio

San Carlos Hormiguero

Oblatos

San Andrés

Lagos Oriente

Los cruces viales más afectados y que presentaron mayor peligro para los automovilistas fueron Washington y 8 de Julio, siendo este el punto más crítico, en donde el agua alcanzó un metro y medio de altura.

Avenida Colón registró un nivel de 40 centímetros, mientras que, en los cruces de Río Tizapán y Río Tuxcueca, Inglaterra y López de Vega, el agua llegó a los 50 centímetros. Además, se reportaron inundaciones de medio metro de altura en Gigantes y M. Ponce, Andrés Bello y Laura Apodaca.

Caen árboles por fuertes rachas de viento

Las intensas ráfagas de viento provocaron la caída de al menos 11 árboles de gran tamaño, los cueles obstruyeron la vía pública en diversas zonas.

Las afectaciones viales continúan este jueves, por lo que las autoridades locales llamaron a la población a tomar vías alertas, evitar zonas bajas, propensas a inundaciones y mantenerse atentos a las indicaciones de los cuerpos de rescate que continúan laborando en los puntos críticos.

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