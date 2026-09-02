Jalisco, único estado del país en ofrecer transporte público gratuito a niños

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Transporte gratuito para niños de Jalisco. Foto: Gob. Jalisco

Jalisco ofrece transporte público gratuito a niñas y niños de 5 a 12 años, una medida que busca facilitar sus traslados a escuelas, centros de salud, espacios culturales y otras actividades. El beneficio está disponible durante los 365 días del año.

La medida forma parte de las acciones del Gobierno estatal, encabezado por Pablo Lemus, para reducir desigualdades y apoyar a las familias en el gasto destinado a movilidad.

Jalisco estima que el programa beneficia a alrededor de 75 mil niñas y niños, considerando un promedio de dos viajes diarios.

Con el regreso a clases, es importante recordar los beneficios que ya están disponibles para las familias jaliscienses.



En nuestro estado, las niñas y los niños cuentan con dos pasajes gratuitos al día en el transporte público, para facilitar sus traslados y apoyar la economía… pic.twitter.com/IXfCaUw4jF — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) August 31, 2026

Jalisco ofrece transporte público gratuito a niñas y niños

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, destacó que la entidad es la única del país que ofrece transporte público gratuito a las infancias, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno estatal.

Actualmente, en Jalisco se realizan alrededor de 3.1 millones de viajes diarios en transporte público. De ese total, aproximadamente 2% corresponde a traslados realizados por menores, lo que equivale a alrededor de 62 mil personas.

El programa busca disminuir el impacto que representa el gasto en transporte para las familias, en especial para aquellas con menores ingresos.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, este costo puede convertirse en una barrera para que niñas y niños acudan a sus centros educativos, reciban atención médica o participen en actividades culturales, deportivas y recreativas.

Transporte gratuito busca reducir gasto de las familias

La gratuidad pretende facilitar el acceso de las infancias a distintos servicios y actividades, además de generar mejores condiciones para que permanezcan en las aulas.

El Gobierno estatal señala que la situación económica de las familias, junto con factores institucionales y educativos, puede influir en el abandono escolar. Por ello, el acceso gratuito al transporte busca ampliar las oportunidades de desarrollo de niñas y niños.

Entre los beneficios señalados se encuentran la reducción del gasto familiar, un mayor acceso a la educación y otras actividades, así como el fortalecimiento de una movilidad más incluyente.

Programa forma parte de estrategia contra la desigualdad

La medida forma parte de la estrategia denominada “Menos desigualdad, más comunidad”, con la que el Gobierno de Jalisco busca reducir el número de personas en condición de vulnerabilidad por carencias sociales y por ingresos.

Además, la estrategia plantea fortalecer la cohesión comunitaria y facilitar el acceso efectivo a derechos sociales, educativos, culturales y de salud, con prioridad para grupos en condición de vulnerabilidad.