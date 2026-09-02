Enrique Inzunza, sin bancada en el Senado y con mensaje: “No me infama la opinión de los infames”

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Senador Enrique Inzunza. Foto: Cuartoscuro

El senador Enrique Inzunza Cázarez regresó a los trabajos parlamentarios en el Senado de la República luego de permanecer fuera de la bancada de Morena, y aseguró que no busca incorporarse a ningún grupo parlamentario.

Durante la primera sesión del periodo ordinario, el legislador sinaloense, señalado por Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen, ocupó nuevamente el escaño que tiene asignado y lanzó un mensaje a sus detractores.

“No me infama la opinión de los infames, y como Séneca dijo, es prueba de mi rectitud que desagrado a los malos”. Enrique Inzunza Cázarez, senador sin grupo parlamentario.

Inzunza rechaza buscar cobijo en otra bancada

Aunque actualmente se desempeña como senador sin grupo parlamentario, Inzunza negó que esté buscando ser arropado por alguna fracción aliada de Morena.

“Yo no estoy buscando sino cumplir con mi responsabilidad, la responsabilidad y los principios de honrar, en cualquier circunstancia, no estoy buscando incorporarme absolutamente a ningún lado, tengo muy claro que mi compromiso es con el pueblo de Sinaloa”. Enrique Inzunza Cázarez, senador sin grupo parlamentario.

Incluso, durante su llegada al Pleno, fue saludado por Adán Augusto López, excoordinador de la bancada morenista en el Senado.

Sobre el escaño que ocupa, Inzunza señaló que se trata de un lugar asignado por el Senado y recordó una anécdota atribuida al filósofo Aristipo para minimizar la relevancia del sitio que ocupa dentro del Pleno.

“Este es el escaño que me tienen asignado. ¿Pero es de Morena? Bueno, es del Senado de la República; si me indican otro escaño, con mucho gusto diré yo lo que dijo el filósofo Aristipo… En una ocasión que lo sentaron en el lugar más modesto del teatro, dijo: ‘Veo que han querido que éste sea el lugar de honor’”, Enrique Inzunza Cázarez, senador sin grupo parlamentario.

El senador sostuvo que su prioridad será cumplir con su responsabilidad y mantener sus principios, sin buscar acuerdos para incorporarse a otra bancada.

Asegura que sus votos seguirán con la mayoría oficialista

Inzunza también confirmó que votará a favor de la iniciativa en materia de doble nacionalidad, al considerar que forma parte de los planteamientos para garantizar la soberanía nacional.

El legislador rechazó que esta postura responda a un acuerdo previo con sus antiguos compañeros de bancada.

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