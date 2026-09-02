Los sismos más devastadores en México: septiembre, un mes marcado por tragedias
México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), cada año se registran numerosos temblores y septiembre destaca por concentrar algunos de los sismos más destructivos en la historia del país.
Algunos de los estados con mayor riesgo y donde ocurren sismos de gran magnitud, superiores a 7 grados, son Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México. Otras entidades donde también se presentan sismos de gran magnitud, aunque con menor frecuencia, son Chiapas, Estado de México, la península de Baja California y Sonora.
¿Cómo ha sido la historia de México y los sismos?
Remontemos al año de 1957, cuando la Ciudad de México fue azotada por un movimiento telúrico de magnitud 7.8. De acuerdo con datos del Cenapred, el sismo ocurrió un domingo a las 2:40 de la tarde y causó diversos estragos en la capital.
Uno de los hechos más recordados fue la caída del Ángel de la Independencia. La estructura, de aproximadamente 7 metros de altura y 7 toneladas de peso, fue restaurada y reinaugurada cerca de un año después. Desde entonces, el monumento ha soportado otros movimientos telúricos.
1985, el año que marcó un antes y un después en el país
El 19 de septiembre de 1985, México recibió uno de los sismos más grandes y recordados de su historia. El movimiento tuvo una magnitud de 8.1 y generó enormes estragos, principalmente en la Ciudad de México.
Este sismo marcó un parteaguas en la historia del país debido a la cantidad de personas afectadas y los daños registrados en la infraestructura.
El movimiento tuvo una duración prolongada y provocó afectaciones particularmente graves en edificaciones de varios niveles. De acuerdo con cifras históricas, miles de inmuebles resultaron dañados y se registraron miles de víctimas.
Sismo en Puebla y Oaxaca en 1999
El 15 de junio de 1999, aproximadamente a las 3:00 de la tarde, un sismo de magnitud 6.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla, causó importantes daños, principalmente en inmuebles históricos y religiosos.
Cientos de iglesias, conventos y palacios resultaron derrumbados, dañados o presentaron afectaciones significativas.
Los daños se concentraron principalmente en Puebla y Oaxaca, donde las zonas de alta y muy alta marginación fueron algunas de las más afectadas. Entre ambas entidades, los daños representaron un costo de reposición superior a los mil 400 millones de pesos de aquella época.
2017, un sismo que recordó al catastrófico movimiento de 1985
Para el año de 2017, la Ciudad de México volvió a resentir los estragos de un fuerte movimiento telúrico. El 19 de septiembre, un sismo de magnitud 7.1, con epicentro entre los estados de Puebla y Morelos, tomó por sorpresa a la población y ocasionó múltiples derrumbes en la capital.
La niña Frida Sofía que nunca existió
Tras el movimiento telúrico del 19 de septiembre de 2017, en las ruinas del Colegio Rébsamen se desarrollaron labores de rescate para localizar a una niña que, según versiones difundidas durante la emergencia, se creía que permanecía con vida entre los escombros.
Posteriormente, la Secretaría de Marina informó que no existía evidencia de que hubiera una menor llamada Frida Sofía atrapada en el inmueble.
Año 2022, la tierra y sus sismos se volvieron a presentar una vez más
El mes de septiembre ha sido asociado con algunos de los principales sismos que han afectado a México. En 2022, un movimiento de magnitud 7.7, con epicentro en Michoacán, fue percibido con fuerza en entidades como Colima, Michoacán, Ciudad de México y Guerrero.
También fue percibido de manera moderada en Jalisco, Nayarit, Estado de México, Morelos y Aguascalientes.
La evaluación de daños ubicó las mayores afectaciones en Colima y Michoacán, mientras que en Jalisco, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Aguascalientes se reportaron daños menores.
Por lo anterior, es importante que los ciudadanos se involucren en los protocolos de simulacros, ya que con el paso del tiempo se ha adquirido experiencia a partir de los sismos que han azotado al país en diferentes ocasiones.
La participación en simulacros permite conocer las rutas de evacuación, identificar zonas de menor riesgo y saber cómo actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico.
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