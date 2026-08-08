Localizan con vida a Carlos Humberto, menor desaparecido en Jalisco; madre denuncia retención de las autoridades

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Localizan con vida a Carlos Eduardo. Foto: Comisión Personas Desaparecidas Jalisco

Carlos Humberto, de 14 años, fue localizado con vida en Michoacán, luego de haber sido reportado como desaparecido el pasado 17 de julio en Zapopan, Jalisco. Sin embargo, su madre, Mayra Corona, denunció que las autoridades no le han permitido reunirse con él.

Autoridades de Michoacán contactaron a la madre para informarle que habían localizado a su hijo y le pidieron trasladarse a Morelia para identificarlo y recibirlo. Mayra viajó por sus propios medios, pero tras varias horas de espera, el personal le notificó que la Fiscalía de Jalisco le entregará el cuerpo hasta este sábado.

Madre exige reunirse con su hijo localizado en Michoacán

Mayra Corona permanece afuera de la Fiscalía de Morelia, donde aseguró que un agente del Ministerio Público le informó que Carlos se encuentra bajo resguardo del DIF, pero que no puede verlo. Asimismo, cuestionó que las autoridades de Michoacán le pidieran trasladarse para recibir a su hijo si finalmente no podía tener contacto con él.

Para qué me hacen venir hasta Morelia si no me van a entregar a mi hijo.

La madre explicó que las investigaciones de las buscadoras apuntaban a Michoacán y Zacatecas como posibles destinos de adolescentes desaparecidos mediante presuntas falsas ofertas de trabajo. La familia reportó la desaparición de Carlos el 17 de julio. De acuerdo con Mayra, un grupo criminal habría engañado al menor con una propuesta laboral, un patrón que, asegura, también habría afectado a otros jóvenes.

Localizan con vida a Carlos Eduardo. Foto: Uno TV

Madre aún no puede ver al adolescente desaparecido

Hasta el momento, Mayra únicamente tiene la confirmación de las autoridades de que Carlos está con vida. La mujer señaló que no ha podido verlo ni comprobar personalmente su estado. La situación le provocó una crisis de ansiedad, mientras espera que las autoridades permitan el encuentro con su hijo.

Ante el caso, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco exigió respeto para las familias y buscadoras, además de una atención inmediata para que Mayra pueda reunirse con el adolescente.

Por ahora, la familia permanece a la espera de que la Fiscalía de Jalisco concrete el procedimiento anunciado para este sábado y Carlos pueda regresar con su madre.

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