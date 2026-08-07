Madre buscadora encuentra a su hijo tras un año en el Semefo de Jalisco

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Una madre buscadora localizó los restos de su hijo Joseph en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde el cuerpo permaneció bajo resguardo desde marzo de 2025, sin que ella fuera notificada, pese a que acudía constantemente a solicitar información sobre su caso.

Carolina Vázquez recibió la noticia mientras participaba en una jornada de búsqueda en campo. En ese momento esperaba tener noticias de su otro hijo, Giovanny Natanael Flores Vázquez, desaparecido en julio de este año, pero las autoridades le informaron que los restos correspondían a Joseph, quien estaba desaparecido desde junio de 2024, cuando tenía 18 años.

Joseph permaneció más de un año en el Semefo de Jalisco

La madre relató que el Ministerio Público la citó el pasado 29 de julio para comunicarle que había información sobre uno de sus hijos. Al acudir a la Vicefiscalía, recibió el dictamen que permitió identificar a Joseph y posteriormente acudió al Semefo para reconocer los restos.

Carolina aseguró que desconocía que el cuerpo de su hijo llevaba un año y cuatro meses en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ya que durante ese tiempo acudió de manera constante al Semefo y a la Comisión de Búsqueda sin recibir información sobre su paradero.

La madre buscadora afirmó que visitaba ambas instituciones cada dos semanas para conocer avances en la investigación, pero el personal nunca le informó que las autoridades ya habían localizado el cuerpo de su hijo.

La búsqueda continúa por su otro hijo desaparecido

Tras confirmar la muerte de Joseph, Carolina mantiene la búsqueda de Giovanny Natanael Flores Vázquez, de 17 años, a quien su familia reportó como desaparecido en julio.

La madre informó que la Fiscalía de Zacatecas ya estableció contacto con ella mediante una videollamada, debido a que, según las investigaciones que ha realizado, su hijo podría encontrarse en ese estado.

Carolina considera que las desapariciones de sus hijos forman parte de un patrón de reclutamiento criminal y aseguró que continuará participando en las búsquedas y manifestaciones hasta conocer el paradero de Giovanny y lograr que regrese con vida.

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