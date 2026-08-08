Exigen localizar a Violeta y Melissa; desaparecieron tras recibir oferta laboral

GENERANDO AUDIO...

Familiares exigen localizar a Violeta y Melissa. Foto: Omar Hernández

Familiares de Violeta Alejandra Santana Bueno, de 21 años, y Melissa Anahí Carranza Contreras, de 19, mantienen las protestas en Jalisco para exigir a las autoridades su localización con vida, luego de que ambas desaparecieron el pasado 27 de julio cuando viajaron hacia Puerto Vallarta tras recibir una presunta oferta de empleo.

Este viernes, familiares y manifestantes realizaron una segunda jornada de protestas y bloqueos viales en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, para demandar avances en las investigaciones y respuestas sobre el paradero de las jóvenes.

Desaparecen jóvenes amigas que viajan a Puerto Vallarta. Fotos: CNB.

¿Cuándo desaparecieron Violeta y Melissa?

De acuerdo con sus familiares, Violeta y Melissa salieron de Acatlán de Juárez el lunes 27 de julio con destino a Puerto Vallarta, luego de recibir una oferta laboral.

La madre de Violeta, Claudia Bueno, explicó que a su hija le ofrecieron un salario de 7 mil pesos, además de la posibilidad de mantener comunicación con sus familiares.

“… A Puerto Vallarta, … le ofrecieron un salario de 7 mil pesos, que iba a poder tener comunicación con sus padres. Hasta la fecha, no sabemos nada de ella, no tenemos comunicación. No sabemos exactamente si está viva, si no”.

Desde entonces, las familias aseguran que perdieron comunicación con las jóvenes y desconocen dónde se encuentran.

Familiares mantienen bloqueos para exigir avances en la investigación

Las protestas comenzaron el jueves y continuaron este viernes como parte de las acciones emprendidas por los familiares para presionar a las autoridades.

Los manifestantes anunciaron que mantendrán los bloqueos en la carretera libre hacia Colima, a la altura del kilómetro 40, además del cierre en el cruce de las vías del tren cercano al trébol del Macrolibramiento de Guadalajara.

Las familias señalaron que estas movilizaciones continuarán hasta que las autoridades agilicen las investigaciones y proporcionen información sobre el paradero de Violeta y Melissa.

Familia denuncia falta de avances en la búsqueda de las jóvenes

A 11 días de que se perdió el contacto con las jóvenes, los familiares cuestionaron los avances de las investigaciones y señalaron que, hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades se limita a establecer cuál fue su última conexión.

Claudia Bueno señaló:

“Que saben dónde está su última conexión y eso es todo lo que sé hasta el momento”.

La familiar también expresó su inconformidad por la respuesta de las autoridades y acusó que las familias han tenido que esperar sin recibir información suficiente sobre las acciones de búsqueda.

“Ya estamos hartos de que el gobierno no haga caso, que siempre nos dejen en un… en una prolongación de, de espera”.

Familias advierten que continuarán las protestas

Los familiares de Violeta Alejandra y Melissa Anahí advirtieron que podrían intensificar las movilizaciones hasta obtener respuestas claras sobre la investigación y el paradero de las dos jóvenes.

Las familias mantienen como principal exigencia que las autoridades agilicen las labores de búsqueda y localización y que se les informe sobre cualquier avance relacionado con las investigaciones; hasta el momento, el objetivo de los familiares es que Violeta y Melissa sean localizadas con vida y puedan regresar con sus familias.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.