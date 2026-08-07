Fraude inmobiliario en Zapopan: catean finca y hallan sellos de notarías, dinero y un arma

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En Jalisco, catearon un predio por presunto fraude. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Fiscalía de Jalisco ejecutó un cateo en un inmueble de la colonia La Estancia, en el municipio de Zapopan, que presuntamente era utilizado para cometer fraudes inmobiliarios. Durante el operativo fueron asegurados sellos de notarías, hologramas, dinero en efectivo, un arma de fuego, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con trámites de escrituración, como parte de una investigación por presunto fraude y usurpación de funciones.

¿Qué se sabe del presunto fraude en Zapopan, Jalisco?

📑 La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales ejecutó un cateo, por los probables delitos de fraude y usurpación de funciones, derivado de una denuncia relacionada con una presunta operación inmobiliaria irregular en Zapopan. (1-3) pic.twitter.com/bbwKp4R1r8 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 6, 2026

La indagatoria comenzó a partir de la denuncia de una mujer que en 2022 compró una vivienda en Tlajomulco de Zúñiga por un millón 640 mil pesos. Para concretar la operación fue citada en un inmueble de la colonia La Estancia, donde, según le informaron, operaban las oficinas de un notario público con sede en Tapalpa y un corporativo encargado del proceso de compraventa, informó la Fiscalía en una comunicación oficial.

De acuerdo con las investigaciones, la transacción aparentemente se realizó de manera normal y días después la compradora recibió las escrituras que la acreditaban como propietaria del inmueble.

No obstante, en febrero de este año la mujer fue requerida por una agencia del Ministerio Público, luego de que un hombre asegurara ser el legítimo dueño de la vivienda y denunciara haber sido despojado de ella.

Tras revisar la documentación, las autoridades detectaron presuntas irregularidades, entre ellas firmas aparentemente falsas en la cancelación de la hipoteca e inconsistencias en los antecedentes registrales de la propiedad.

Las investigaciones permitieron establecer que el mismo esquema habría afectado a dos personas: una perdió la propiedad del inmueble y la otra adquirió la vivienda sin que los vendedores tuvieran los derechos legales para comercializarla.

Con esos elementos, un juez de control autorizó una orden de cateo en el inmueble investigado. Durante la diligencia, agentes ministeriales decomisaron:

“Dispositivos electrónicos, sellos de cinco notarías, hologramas de dos colegios de notarios, dinero en efectivo, un arma de fuego, libretas de operaciones, hojas notariales membretadas y decenas de cajas con documentación relacionada con trámites de escrituración, los cuales serán incorporados a la carpeta de investigación para fortalecer las indagatorias”.

La Fiscalía de Jalisco informó que todos los indicios serán integrados a la carpeta de investigación para fortalecer las indagatorias. Además, precisó que las investigaciones continúan por los delitos de fraude, usurpación de funciones y los que resulten, con el objetivo de identificar y llevar ante la justicia a los presuntos responsables.

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