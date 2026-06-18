México vs Corea del Sur: horarios, Fan Fest, transporte y todo lo que debes saber para este jueves en Guadalajara

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Guadalajara activa operativo por el partido México vs Corea Foto: Omar Hernández

El partido México vs Corea del Sur, correspondiente al Mundial 2026, movilizará a miles de aficionados este jueves en Guadalajara, por lo que autoridades estatales implementaron un operativo especial de transporte, ampliación de horarios del Tren Ligero y más medidas para el FIFA Fan Fest Guadalajara.

¿Cómo funcionará el transporte para el México vs Corea del Sur?

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que desplegará un operativo especial para atender la demanda de usuarios antes y después del partido.

Como parte de las medidas, las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero extenderán sus horarios de servicio, además de que se incorporarán más de 60 unidades adicionales para trasladar a los aficionados que cuenten con boleto para el encuentro.

Para el resto de los días del calendario mundialista y debido a las actividades en el Fan Festival del Centro de Guadalajara, se ampliará el servicio de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, por un promedio de dos horas.

Entre las alternativas destaca la Ruta Especial 01 (R01), que conectará el Parque Revolución con el Estadio Guadalajara.

El servicio comenzará a operar cuatro horas antes del partido y continuará hasta dos horas después de su finalización.

El recorrido de ida partirá del Parque Revolución, avanzará por avenida Vallarta, continuará por Periférico y posteriormente por avenida del Bosque hasta llegar a la zona conocida como la Última Milla del Estadio.

Al concluir el encuentro, la ruta realizará el trayecto inverso con destino nuevamente al Parque Revolución.

Además, SITEUR habilitará unidades de apoyo en la lateral de Periférico, cerca de la estación Estadio Chivas de Mi Macro Periférico, con conexión hacia:

Periférico Norte

Periférico Sur

Parque Revolución

El costo del servicio será de 11 pesos, con pago en efectivo o mediante la tarjeta Mi Movilidad.

FIFA Fan Fest Guadalajara: horarios y capacidad

El FIFA Fan Fest Guadalajara abrió sus puertas desde las 8:30 horas debido a la intensa actividad futbolística programada para este jueves.

Además del partido entre México y Corea del Sur, los aficionados podrán seguir otros encuentros mundialistas:

Chequia vs Sudáfrica | 10:00 horas

Suiza vs Bosnia y Herzegovina | 13:00 horas

Canadá vs Catar | 16:00 horas

México vs Corea del Sur | 19:00 horas

El Fan Fest se ubica en la Plaza Liberación y zonas aledañas, con capacidad aproximada para 20 mil personas.

Accesos y filtros de seguridad del Fan Fest

La entrada principal al FIFA Fan Fest se encuentra en avenida Hidalgo, en el cruce con Paseo Alcalde.

Los asistentes deberán pasar por filtros de seguridad con arcos detectores de metales y avanzar por avenida Hidalgo hasta el acceso ubicado frente al Teatro Degollado.

Las salidas estarán habilitadas hacia las calles Pino Suárez y Maestranza.

¿Qué objetos están permitidos y cuáles están prohibidos?

Las autoridades informaron que no se permitirá el ingreso con:

Armas u objetos peligrosos

Mochilas y bolsas grandes

Bicicletas y scooters

Drones

Cámaras profesionales

Trípodes y palos para selfies

Bebidas alcohólicas

Alimentos externos

Sustancias ilícitas

Banderas mayores a 1 metro por 1.2 metros

Sí estarán permitidos:

Botellas transparentes vacías de hasta un litro

Agua o leche para bebé

Medicamentos con receta médica

Un powerbank personal

Sillas de ruedas

Scooters de movilidad

Las autoridades recomendaron a los asistentes planear sus traslados con anticipación, consultar el estado del aforo del Fan Fest y utilizar el transporte público para reducir los tiempos de traslado durante la jornada mundialista.

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