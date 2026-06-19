Madres buscadoras llevan su protesta al ambiente del Mundial en Guadalajara

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Madres buscadoras protestan en Guadalajara. Foto: Uno TV

En medio de la fiesta previa al partido entre México y Corea del Sur, integrantes de, al menos, 10 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas marcharon este jueves por el centro de Guadalajara para exigir visibilidad, denunciar la criminalización de las familias buscadoras y pedir empatía a los miles de aficionados que se congregaron en la Plaza Guadalajara.

La movilización inició en el Exconvento del Carmen y concluyó frente a la Catedral Metropolitana, donde las familias exhibieron fotografías de sus desaparecidos, banderas de México, camisetas de la Selección Mexicana y una réplica de la Copa del Mundo para llamar la atención sobre la crisis de desapariciones en el país, donde más de 133 mil personas permanecen sin ser localizadas.

Familias buscadoras aprovechan el Mundial para exigir atención

Durante la marcha, las familias aseguraron que no buscan afectar las actividades del Mundial, sino aprovechar la atención nacional e internacional que genera el torneo para hacer visible la crisis de desapariciones.

Martha Leticia García Cruz, conocida como Marlety e integrante del Colectivo Entre el Cielo y la Tierra Oficial, cuestionó el contraste entre los recursos destinados al Mundial y la falta de apoyo para la búsqueda de personas desaparecidas.

Señaló que las familias enfrentan dificultades económicas para trasladarse a actividades de búsqueda y protesta, y sostuvo que la justa deportiva representa una oportunidad para visibilizar esta problemática ante la atención nacional e internacional.

La activista, quien busca a su hijo César Ulises Quintero García, aclaró que los colectivos no buscan afectar el Mundial, sino aprovechar el escaparate global para que sus exigencias sean escuchadas.

“En lo personal, mi hijo y yo habíamos planeado que para el próximo Mundial que se pudiera dar en México, en nuestro país, íbamos a disfrutarlo, lo íbamos a vivir. Jamás pensamos, jamás pensé, que un Mundial en México me tocará andarlo buscando por una desaparición forzada. Mi hijo y todos los desaparecidos deberían estar disfrutando de esta fiesta, deberían estar disfrutando de los ambientes familiares y acogiendo a nuestros visitantes, pero no están y los tenemos que visibilizar porque nos faltan más de 133 mil desaparecidos”, Martha Leticia García Cruz, representante del colectivo Entre el Cielo y la Tierra Oficial

Colectivos rechazan señalamientos de politización

Por su parte, Jacqueline Palmeros, representante del Colectivo Una Luz en el Camino de la Ciudad de México, explicó que las familias provenientes de distintos estados realizaron rifas y actividades solidarias para reunir recursos y viajar a Guadalajara.

Rechazó las acusaciones de que los colectivos actúan con fines políticos y afirmó que su presencia en Jalisco respondió al interés de visibilizar la problemática de las desapariciones.

“Es un contraste desafortunado. Por un lado, la alegría de la cual también nosotras nos contagiamos porque nuestros seres queridos quisieran estar aquí en esta algarabía; sin embargo, hoy nos hacen falta y como lo dijimos: no queremos estorbar, no estamos boicoteando ninguna acción, ni el FanFest, ni el partido, solamente estamos llevando a cabo nuestros derechos, el derecho a la visibilización, a la libre expresión y al libre tránsito, que se nos ha sido violentado en los últimos días”, Jacqueline Palmeros, representante del colectivo Una Luz en el Camino de la Ciudad de México

Durante la protesta, las familias entonaron consignas como “México campeón en desaparición” y exhibieron mensajes dirigidos a los aficionados.

En una de las lonas se leía:

“Que el Mundial no te nuble la empatía. Nos faltan más de 133 mil en México”

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