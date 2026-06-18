Buscadores responden a Sheinbaum sobre financiamiento de traslados en Jalisco

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Buscadores e investigación de financiamiento de traslados. Foto: Omar Hernández

Buscadores de personas desaparecidas en Jalisco respondieron a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que se revisará la forma en que se financiaron los traslados de organizaciones que participaron en manifestaciones durante actividades relacionadas con el Mundial de Futbol.

Los colectivos señalaron que sus movilizaciones buscan visibilizar la problemática de las desapariciones en México.

“Nosotros fuimos a alzar la voz porque usted no quiere aceptar que el reclutamiento forzado existe, usted no quiere aceptar que hay más de 134 mil desaparecidos en todo México, presidenta”, comentó Héctor Águila Carbajal, activista del colectivo “Luz de Esperanza”.

Representantes de las organizaciones también solicitaron mayores recursos para las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

“Señora presidenta, ¿por qué en vez de estar usted investigando a nosotros de qué vivimos y cómo vivimos porque mejor no da recursos para la Fiscalía, para SEMEFO, para Comisión de Búsqueda?”, dijo Concepción, representante del colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”.

Los activistas pidieron que la atención institucional se mantenga enfocada en las tareas de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

“Yo no soy ni prianista, ni MCista, ni morenista. Yo no soy de nadie, yo soy un mexicano que exige sus derechos presidenta, por lo tanto le pido por favor que se retracte usted y la secretaria Rosa Icela en esa guerra infructuosa que va contra las madres y padres buscadores”, señaló Águila Carbajal.

Durante los pronunciamientos, integrantes de los colectivos señalaron que las actividades que realizan para la búsqueda de personas desaparecidas y sus movilizaciones se sostienen con recursos propios.

“A nosotros nadie nos apoya y usted lo sabe, todo lo que hacemos nosotros es por nuestros propios medios”, agregó Concepción.

Los colectivos también expusieron casos de personas desaparecidas cuya búsqueda continúa sin resultados: “Mi hijo era trabajador de su federación, señora presidenta, de su federación. Por dos años ni siquiera existía mi hijo en el Registro Nacional de Desaparecidos”, denunció Águila Carbajal.

Los colectivos informaron que este jueves realizarán nuevas manifestaciones en accesos a Guadalajara y en las inmediaciones del Fan Fest de Jalisco, en el marco de las actividades relacionadas con el partido entre las selecciones de México y Corea del Sur.

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