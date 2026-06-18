Guadalajara activa operativo vial de 14 horas por partido entre México y Corea del Sur

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Operativo vial en Guadalajara. Foto: Elizabeth Rivera

La Policía Vial de Jalisco desplegará este jueves un operativo especial de movilidad que se extenderá durante 14 horas en las inmediaciones del Estadio Guadalajara, como parte de las medidas previstas para el encuentro entre las selecciones de México y Corea del Sur.

Debido a que Guadalajara es una de las principales sedes del torneo y espera una importante afluencia de aficionados surcoreanos, las autoridades aplicarán el denominado plan de movilidad de “Última Milla”, que contempla cierres viales en la zona de El Bajío desde las 12:00 horas, siete horas antes del inicio del partido, y hasta las 02:00 horas del viernes.

El perímetro permanecerá cerrado al tránsito vehicular durante ese periodo, por lo que las autoridades recomendaron a los asistentes utilizar transporte público y prever tiempos adicionales de traslado.

Entre las vialidades que registrarán afectaciones se encuentran las laterales de Periférico Poniente, la lateral de avenida Vallarta, avenida del Bajío, avenida del Bosque y el Circuito JVC, consideradas las rutas de acceso más cercanas al Estadio.

Para atender la operación vial, la Policía Vial de Jalisco desplegará entre 250 y 300 oficiales de tránsito por turno dedicados exclusivamente a la zona del estadio, con apoyo de motopatrullas y unidades ciclistas.

El dispositivo forma parte de un esquema de seguridad más amplio en el que participan corporaciones de los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con las autoridades, el estado de fuerza global para la jornada oscila entre 15 mil y 18 mil elementos, integrados por personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, así como policías de Guadalajara y Zapopan.

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En materia de transporte público, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero ampliarán su horario de servicio hasta dos horas después de que concluyan las actividades del FIFA Fan Fest instalado en Plaza Liberación.

Las autoridades insistieron en que los asistentes privilegien el uso del transporte masivo o rutas alternas como avenida Aviación e Inglaterra para evitar congestionamientos en el poniente de la ciudad.

El dispositivo forma parte de un esquema de seguridad más amplio que involucra a corporaciones de los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con las autoridades, el operativo general para la jornada estará integrado por entre 15 mil y 18 mil elementos municipales, estatales y federales, incluidos efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y las comisarías de Guadalajara y Zapopan, quienes participarán en labores de vigilancia, control vial y atención a los asistentes.

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