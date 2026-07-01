Localizan toma clandestina en Atotonilco El Alto, Jalisco; aseguran cerca de 18 mil litros de hidrocarburo ilícito

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Toma clandestina de hidrocarburo en Atotonilco. Foto: Omar Hernández

Un dispositivo de seguridad federal se mantiene este miércoles en Jalisco, tras el aseguramiento de alrededor de 17 mil 950 litros de hidrocarburo ilícito proveniente de una toma clandestina localizada en el municipio de Atotonilco el Alto.

Elementos de la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia en el poblado de Ciénega del Pastor cuando detectaron un fuerte olor a combustible proveniente de un inmueble, en cuyo exterior se observaron varios contenedores y un vehículo.

Tras el reporte, personal de la Agencia de Investigación Criminal, (AIC) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, desplegó una inspección perimetral.

Según el informe, en el sitio, los agentes localizaron una manguera que salía de un agujero del inmueble, la cual estaba conectada directamente a una toma clandestina en el poliducto Salamanca-Guadalajara, a la altura del kilómetro 172+954.

Aseguran 18 mil litros de hidrocarburo ilícito en Atotonilco

Mediante una orden de cateo, peritos especializados de la Fiscalía General de la República, (FGR) inspeccionaron el lugar, logrando el aseguramiento de cerca de 18 mil litros de hidrocarburo ilícito, 24 contenedores de almacenamiento, dos mangueras de alta presión y un vehículo.

Personal especializado procedió a la inhabilitación de la toma clandestina mientras que, elementos de la Guardia Nacional resguardaban el perímetro.

El inmueble fue asegurado y el combustible quedó a disposición del Ministerio Público Federal. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de alguna persona relacionada con estos hechos.

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