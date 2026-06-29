Jalisco compensará a afectados por quema de vehículos durante la caída del “Mencho”

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Jalisco anuncia apoyos para autos afectados por narcobloqueos Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Jalisco publicó la convocatoria del Programa Estatal de Apoyo a Vehículos Afectados, dirigido a personas cuyos vehículos resultaron dañados durante los narcobloqueos y quema de vehículos registrados del 22 al 25 de febrero de 2026 tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.

El programa, coordinado por la Secretaría de Transporte (SETRAN), está dirigido a taxistas, conductores de plataformas digitales, transportistas y particulares que sufrieron afectaciones en sus unidades durante los hechos ocurridos en distintos puntos del estado durante esos hechos.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo en Jalisco?

La convocatoria está dirigida a:

Propietarios de vehículos particulares.

Conductores de plataformas digitales.

Taxistas.

Operadores de transporte público colectivo y masivo.

Responsables de equipos de recaudo.

Las autoridades estiman que alrededor de 50 vehículos de alquiler y más de 130 unidades de transporte público resultaron afectadas durante los incidentes registrados en febrero.

¿De cuánto serán los apoyos?

El Programa Estatal de Apoyo a Vehículos Afectados contempla cinco categorías de apoyo económico:

Hasta 70 mil pesos para vehículos particulares, taxis y vehículos de plataformas.

para vehículos particulares, taxis y vehículos de plataformas. Hasta 500 mil pesos para unidades de transporte público colectivo y masivo.

para unidades de transporte público colectivo y masivo. Hasta 150 mil pesos para equipos de recaudo.

Además, el programa prevé la posibilidad de otorgar recursos para cubrir el deducible del seguro, previa validación de la Secretaría de Transporte.

Requisitos para acceder al apoyo

Las personas interesadas deberán acreditar que la afectación fue consecuencia de los hechos ocurridos entre el 22 y el 25 de febrero de 2026.

También deberán presentar:

Documento que acredite la propiedad del vehículo o la vinculación operativa con el equipo de recaudo.

Denuncia presentada ante la Fiscalía del Estado de Jalisco .

. Evidencia documental, como fotografías o videos.

Comprobante de registro del vehículo ante la Secretaría de Hacienda Pública estatal.

Solicitud debidamente integrada.

Declaración de no haber recibido apoyo por el mismo concepto de otra autoridad o informar si ya se obtuvo algún recurso.

¿Cuándo y dónde se pueden presentar las solicitudes?

El periodo de recepción de solicitudes será de tres meses a partir de la publicación de la convocatoria.

La validación y dictaminación de los expedientes se realizará en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la integración completa de la documentación.

En caso de obtener una resolución favorable, la entrega del apoyo se realizará en un plazo máximo de 60 días hábiles.

Los interesados deberán presentar sus documentos en la Dirección General de Transporte Público de la Secretaría de Transporte, ubicada en Avenida Prolongación Alcalde s/n, esquina con Circunvalación División del Norte, colonia Jardines Alcalde, Guadalajara, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

La documentación específica y los detalles de la convocatoria pueden consultarse en los portales oficiales del Gobierno de Jalisco y de la Secretaría de Transporte.

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