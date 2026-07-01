Policías rocían gas tras intento de portazo en Fan Fest de Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

Policías rociaron gas tras intento de portazo. FOTO: Uno TV

Policías de Jalisco rociaron gas contra aficionados que intentaron hacer un portazo en el Fan Fest de Guadalajara, la tarde de este martes, en el centro de la ciudad.

El evento reunió a miles de personas para ver el partido entre las selecciones de México y Ecuador. La asistencia superó la capacidad prevista, calculada en más de 19 mil personas.

Fan Fest de Guadalajara supera capacidad y cierran accesos

El operativo policiaco se desplegó para resguardar el Fan Festival en el centro de Guadalajara, Jalisco. Debido a la alta afluencia, las autoridades cerraron los accesos desde las 18:00 horas.

En la entrada ubicada en el cruce de las calles Hidalgo y Galeana, un grupo de aficionados comenzó a empujar las vallas con la intención de generar un portazo.

Ante la presión, elementos policiacos rociaron gas sobre los presentes. Después de esto, las personas se dispersaron.

Sandra Contreras, asistente al Fan Fest Guadalajara, relató lo ocurrido:

“Es que nos gasearon ahorita los policías porque no nos dejan entrar (…) que no iban a abrir, que no iban a abrir”.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

Instalan pantallas afuera del Fan Festival

Para evitar más aglomeraciones, se colocaron pantallas gigantes en los alrededores del Fan Festival.

Además de los más de 19 mil asistentes dentro del área, se estima que una cifra similar siguió el partido desde el exterior.

De acuerdo con el cálculo preliminar de las autoridades, hubo alrededor de 43 mil aficionados en la zona centro de Guadalajara.

Más de 25 mil aficionados se reúnen en La Minerva

La Glorieta de la Minerva también registró una concentración importante de personas.

En ese punto se reportaron más de 25 mil aficionados, quienes se reunieron para ver el partido de la Selección Mexicana.

El operativo continuó en la zona para controlar la afluencia y evitar nuevas aglomeraciones durante el encuentro.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.