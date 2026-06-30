Se fugan ocho de un anexo en Zapopan; hallan a dos en una barranca

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Operativo en Zapopan por 8 personas escapadas de un anexo. Foto: Especial

Ocho personas escaparon de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Mirador Escondido, en Zapopan, Jalisco, lo que provocó un amplio operativo de búsqueda por parte de corporaciones de seguridad y emergencia. Hasta el momento, dos de los fugitivos fueron localizados al fondo de una barranca, mientras que los otros seis continúan desaparecidos.

De acuerdo con autoridades municipales, durante la huida el grupo ingresó a una zona de barrancas de difícil acceso. En su intento por escapar, dos de los jóvenes cayeron al fondo del barranco. Tras ello, rescatistas intervinieron para brindarles atención médica y preparar su rescate.

Operativo por fuga de anexo en Zapopan moviliza a policías y rescatistas

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, así como policías municipales, desplegaron un operativo en la zona con apoyo de una aeronave y drones para localizar a los internos y rescatar a quienes resultaron lesionados.

El comandante de la Policía Municipal, Daniel Mora, informó que solicitó el apoyo aéreo para ubicar y extraer a las dos personas localizadas en la barranca. Agregó que una mujer identificó a uno de los rescatados como su hijo, aunque continúan con las labores para confirmar la identidad de ambos.

Operativo en Zapopan por 8 personas escapadas de un anexo. Foto: Especial

Continúa la búsqueda de seis personas desaparecidas

Mientras los equipos de emergencia trabajaban en el rescate de los dos jóvenes, policías municipales instalaron un cerco de seguridad en la periferia de la barranca y extendieron la búsqueda hacia colonias cercanas.

Hasta el momento, seis personas que escaparon del anexo en Zapopan permanecen sin ser localizadas. Las autoridades mantienen un rastreo permanente en la zona para tratar de encontrarlas.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de Jalisco den a conocer más información sobre la identidad de los internos, su estado de salud y las circunstancias que permitieron la fuga del centro de rehabilitación.

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