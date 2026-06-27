Localizan cuerpo de turista tras ataque de cocodrilo en Puerto Vallarta 

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Cocodrilo ataca a turista; cuerpo es encontrado en el mar. Foto: Cuartoscuro.

El cuerpo del turista atacado por un cocodrilo en Puerto Vallarta fue localizado en el mar la mañana de este sábado, luego de un operativo de búsqueda encabezado por la Secretaría de Marina tras el incidente ocurrido en Marina Vallarta. El hallazgo se realizó aproximadamente a un kilómetro del sitio donde la víctima fue arrastrada por el animal la tarde del viernes.

Elementos de la Secretaría de Marina informaron que el cuerpo fue encontrado alrededor de las 7:00 horas, tras mantener durante toda la noche un despliegue de búsqueda por tierra y en áreas cercanas al mar.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la víctima era un joven de aproximadamente 28 años de edad. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su identidad.

El reporte de emergencia fue recibido a través del número 911, donde se alertó que un hombre había sido atacado por un cocodrilo en las inmediaciones de la playa del hotel Marriott, en la zona de Marina Vallarta.

Tras la llamada de auxilio, acudieron al lugar elementos de seguridad, cuerpos de rescate y personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), quienes iniciaron las labores de búsqueda.

Ataque de cocodrilo en Puerto Vallarta movilizó a cuerpos de emergencia

Durante varias horas, los equipos de emergencia realizaron recorridos en distintos puntos de Marina Vallarta con apoyo de diversas instituciones para tratar de localizar al turista.

La Secretaría de Marina mantuvo activo el operativo durante la noche hasta que, la mañana de este sábado, confirmó la localización del cuerpo en el mar.

Autoridades realizan investigaciones tras localizar al turista

Luego del hallazgo, la zona fue acordonada para permitir el trabajo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de agentes de la Fiscalía del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que sus elementos participaron en las labores de apoyo y coordinación durante la atención del caso registrado en esta zona turística de Puerto Vallarta.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque del cocodrilo y continuar con las actuaciones correspondientes.

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