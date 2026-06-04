Jalisco apuesta por el Mundial 2026 con la campaña “Jalisco es México”

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Fue presentada la campaña “Jalisco es México”. Foto: Uno TV

A poco más de una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el estado de Jalisco presentó en la Ciudad de México la campaña “Jalisco es México”, una estrategia con la que busca posicionarse como el principal escaparate turístico del país durante la máxima fiesta del futbol.

La presentación se realizó en el foro inmersivo Inspace y fue encabezada por la secretaria de Turismo estatal, Michelle Fridman, quien destacó que Guadalajara y el resto de la entidad se encuentran listos para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Durante el evento, los asistentes pudieron recorrer una experiencia audiovisual que mostró algunos de los principales atractivos del estado, desde el Centro Histórico de Guadalajara y la Ruta del Tequila hasta las playas de Puerto Vallarta y la riqueza gastronómica jalisciense.

La funcionaria aseguró que la entidad aprovechará la proyección global que brindará el Mundial para mostrar la esencia de México a través de sus tradiciones, cultura, música y hospitalidad.

“Estamos a punto de tener con nosotros el Mundial de Futbol. Estamos ya listos, tenemos la ciudad completamente intervenida y vestida”, afirmó Fridman, quien recordó que Guadalajara será una de las tres sedes mexicanas del torneo.

Además, señaló que la capital jalisciense albergará encuentros de selecciones como España, Colombia, Uruguay, República de Corea y República Checa.

Como parte de esta estrategia, Jalisco preparó una agenda paralela de actividades que incluirá un Fan Fest en el Centro Histórico de Guadalajara, más de 50 conciertos y espectáculos, eventos culturales y gastronómicos en distintos municipios, así como experiencias turísticas diseñadas para incentivar una mayor permanencia de los visitantes en el estado.

Puerto Vallarta también tendrá un papel relevante dentro de la programación como la denominada “playa mundialista”.

La campaña cuenta además con el respaldo de embajadores originarios de Jalisco reconocidos en diferentes ámbitos, entre ellos la cantante Ximena Sariñana y el creador de contenido Alan Estrada, quienes participaron en la presentación. También forman parte del proyecto personalidades como Checo Pérez, Lorena Ochoa, Paty Cantú, Isaac Hernández y Manuel García-Rulfo.

Por todo el orgullo que se siente nacer en esta tierra, Jalisco es México:@JaliscoEsMexico pic.twitter.com/SEcj3qJx2c — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 4, 2026

Entre las herramientas que acompañarán la estrategia destaca un micrositio especializado para turistas, un “Pasaporte Mundialista” con 39 experiencias en distintas regiones del estado y “Tapat-IA“, una plataforma de inteligencia artificial que ayudará a los visitantes a planear recorridos y desplazamientos durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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