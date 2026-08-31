Marchan familiares en Jalisco exigiendo la búsqueda de desaparecidos con vida

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Marchan en Jalisco por familiares desaparecidos. Foto: Uno TV

Familiares de personas desaparecidas, colectivos y activistas marcharon este domingo 30 de agosto por calles de Guadalajara, Jalisco, para exigir la localización con vida de sus seres queridos y denunciar el rezago en las investigaciones.

La movilización se realizó en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Los participantes partieron de la Glorieta de Las y los Desaparecidos y concluyeron frente al Palacio de Gobierno, donde reclamaron una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas autónoma y con recursos suficientes.

En la movilización participaron colectivos como:

Luz de Esperanza

Fundej

Entre el Cielo y Tierra

Guerreras de San Miguel

Alto Sur en Busca de Ti

Madres Buscadoras

Desapariciones en Jalisco: exigen búsquedas en vida

De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD), con corte al 31 de julio de 2026, en Jalisco permanecían 16 mil 192 personas desaparecidas o no localizadas.

Durante la marcha, los participantes señalaron rezago en las investigaciones, falta de personal, deficiencias en los servicios forenses y burocracia. A su vez, pidieron que las autoridades no trasladen a las familias la responsabilidad de buscar a sus seres queridos.

La madre de Sebastián González Wence, desaparecido desde el 7 de julio de 2021 en Tonalá e integrante de Fundej, describió el desgaste que enfrentan las familias durante las labores de búsqueda.

Esto no lo deberíamos de permitir y este mensaje va para la sociedad y del gobierno, que nos quita las fichas, que para nosotros es el dolor más grande pegar una ficha de un hijo desaparecido y que nunca se imaginan qué grande es ese dolor.

Marchan en Jalisco por familiares desaparecidos. Foto: Uno TV

Héctor Águila Carvajal, padre de Héctor Águila Corona, exigió a los gobiernos municipal, estatal y federal realizar acciones concretas para localizar con vida a las personas desaparecidas.

Tráeme este oficio, ve para allá, ve para acá. Así nos tienen los políticos. Por eso es esta marcha, por eso es alzar la voz, por eso es unirnos. Ahí está el reclamo de todos compañeros, porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos!

Familias reclaman resultados a las autoridades

Marta Leticia García, representante de Entre el Cielo y Tierra, pidió que las autoridades prioricen las búsquedas en vida. También cuestionó el tiempo que puede pasar antes de que una familia reciba información sobre una persona fallecida que permanece sin identificar.

Héctor Flores González, portavoz de Luz de Esperanza, señaló que la creación de una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas ya fue aprobada en comisiones, pero todavía requiere presupuesto para comenzar a operar. También afirmó que algunos Ministerios Públicos tienen a su cargo más de 300 carpetas de investigación, situación que, mencionó, dificulta el seguimiento de los casos.

Marchan en Jalisco por familiares desaparecidos. Foto: Uno TV

CEEAVI reconoce falta de personal

Durante el mitin, Francelia Hernández Cuevas, secretaria técnica de la CEEAVI, informó a las familias sobre los servicios de acompañamiento jurídico y psicológico. La funcionaria reconoció que el organismo enfrenta falta de personal.

Indicó que durante 2026 el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral cuenta con 40 millones de pesos, de los cuales se han otorgado aproximadamente 31 millones. Además, existen cerca de 400 asuntos en proceso de integración relacionados exclusivamente con el delito de desaparición de personas.

La marcha concluyó frente a Palacio de Gobierno de Jalisco, con la exigencia de intensificar las búsquedas en vida, mejorar las investigaciones y garantizar recursos para atender los casos de desaparición.

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