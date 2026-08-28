¿Eres joven y pagas alquiler? Así funciona Mi Primera Renta en Jalisco

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Mi Primera Renta entrega apoyos. Foto: Instituto de la vivienda Jalisciense

El programa Mi Primera Renta comenzó la entrega de apoyos económicos para jóvenes de Jalisco que buscan independizarse y cubrir parte del costo de una vivienda. El Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) informó que 503 personas beneficiarias recibieron el primer apoyo de 2 mil 500 pesos, correspondiente al pago de renta de mayo, como parte de un esquema que contempla beneficiar este año a alrededor de mil 100 jóvenes de entre 20 y 29 años.

La primera entrega se realizó el miércoles 26 de agosto de 2026 en Guadalajara. De acuerdo con el IJALVI, alrededor de 100 jóvenes acudieron al acto simbólico de entrega, mientras que los recursos correspondientes al programa comenzaron a dispersarse mediante transferencias electrónicas.

El monto aprobado para cada beneficiario es de 2 mil 500 pesos mensuales durante seis meses, con la posibilidad de ampliar el apoyo hasta por dos meses adicionales, dependiendo de la disponibilidad financiera.

¿Cuánto dinero entrega Mi Primera Renta?

El apoyo de Mi Primera Renta consiste en una aportación mensual de 2 mil 500 pesos para ayudar a cubrir el alquiler de una vivienda.

En esta primera dispersión, el IJALVI informó que transfirió un millón 257 mil 500 pesos, correspondientes al mes de mayo para las 503 personas beneficiarias.

La dependencia estatal señaló que durante lo que resta de agosto se cubrirán también los recursos correspondientes a junio, julio y agosto, conforme avance el proceso de dispersión.

En total, el programa contempla beneficiar este año a mil 100 jóvenes, quienes podrán recibir el apoyo durante seis meses. La posibilidad de extenderlo por otros dos meses dependerá de los recursos disponibles.

El programa fue presentado en marzo y cuenta con una bolsa de 22 millones de pesos aprobada por el Congreso de Jalisco para su operación.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo para renta en Jalisco?

Mi Primera Renta está dirigido a jóvenes de 20 a 29 años que habitan en siete municipios del estado:

Guadalajara

Zapopan

San Pedro Tlaquepaque

Tlajomulco de Zúñiga

Tonalá

El Salto

Puerto Vallarta

De acuerdo con la información proporcionada por el IJALVI, entre los criterios de selección se encuentra la prioridad a jóvenes pertenecientes a grupos vulnerables.

El programa busca apoyar a quienes comienzan una vida independiente y requieren ayuda para cubrir el costo de alquiler de una vivienda.

La demanda inicial superó la cantidad de apoyos disponibles. Según informó el director general del IJALVI, Luis Guillermo Medrano Barba, alrededor de 4 mil 500 jóvenes iniciaron el trámite, mientras que cerca de mil 300 concluyeron el proceso y se encontraban en etapa de valoración.

Durante el evento, Medrano Barba explicó que el programa recibió “casi 5 mil peticiones” y que el esquema previsto alcanzaría para alrededor de mil 100 personas beneficiarias.

¿Cómo avanza la selección de beneficiarios?

El IJALVI lleva a cabo un proceso de revisión de las solicitudes para determinar qué jóvenes cumplen con las condiciones establecidas para recibir el apoyo.

De los aproximadamente 4 mil 500 jóvenes que comenzaron el trámite, alrededor de mil 300 concluyeron el proceso y permanecían en valoración al momento del anuncio.

Esto significa que la primera entrega de 503 apoyos no representa la totalidad de las personas que podrían recibir el beneficio. La selección continuará conforme las autoridades revisen los expedientes y determinen quiénes cumplen con los criterios establecidos.

El programa también contempla que los recursos sean utilizados específicamente para contribuir al pago de la renta. Durante la entrega, el titular del IJALVI pidió a los beneficiarios hacer un uso adecuado del dinero público para favorecer la continuidad del esquema.

Mi Primera Renta busca apoyar a jóvenes que viven solos

El programa forma parte de las acciones del Instituto Jalisciense de la Vivienda para facilitar el acceso de las juventudes a una vivienda adecuada.

Entre las primeras personas beneficiarias se encuentra María Fernanda Donato Munguía, vecina de Zapopan y madre de dos niñas, quien señaló que el apoyo representa una ayuda para cubrir la renta y contar con un espacio que considere digno y seguro para su familia.

También recibió el recurso Emilio Andrés Robles Ramírez, habitante de Guadalajara y estudiante de Artes, quien explicó que el apoyo le permitirá destinar parte de sus ingresos a continuar con su formación académica y sus actividades mientras cuenta con ayuda para pagar el alquiler.

El IJALVI señaló que la intención es que Mi Primera Renta pueda mantenerse como una alternativa de apoyo para las juventudes. El director del organismo planteó que el programa continúe el próximo año, aunque su permanencia dependerá de las decisiones presupuestales correspondientes.

Por ahora, el esquema contempla mil 100 beneficiarios durante 2026, con apoyos de 2 mil 500 pesos mensuales por seis meses y una posible extensión de dos meses, sujeta a la disponibilidad financiera.

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