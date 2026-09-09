Megasocavón de 45 metros se abre por falla en drenaje en la avenida Malecón, en Tonalá
Un socavón de grandes dimensiones se abrió de manera imprevista este martes en la avenida Malecón, en su cruce con la calle Tenacatita, en Tonalá, Jalisco.
Habitantes y transeúntes alertaron a las autoridades sobre el colapso del terreno, mientras que improvisaban un acordonamiento con materiales de su entorno para evitar que automovilistas o peatones cayeran al fondo. Personal de Protección Civil y Bomberos de Tonalá arribaron al lugar para atender la emergencia y asegurar la zona.
“Un famoso socavón, con dimensiones aproximadas de 45 metros de longitud, 12 metros de ancho y 8.5 metros de profundidad”
Ismael Jauregui / director del SIAPA
Según el informe, el origen del colapso responde a una falla en la red del drenaje sanitario. Presuntamente, la tapa de concreto cedió debido a la saturación de humedad en los materiales de relleno.
“Colapsó parte de la tapa de este sistema, es una tapa de concreto armado que, al tener materiales humedecidos, y con peso volumétrico seguramente, y aparte, el tipo de materiales que nos encontramos de relleno, seguramente habían generado ya una saturación”
Ismael Jauregui / director del SIAPA
Asimismo, las autoridades anunciaron el cierre total de la circulación en la zona durante al menos tres o cuatro semanas debido a las labores de reconstrucción.
Personal de vialidad informó que mantendrán desvíos hacia calles de las colonias Jalisco y Lomas del Laurel de Tonalá para permitir el flujo del tránsito local y del transporte público, por lo que se prevé una fuerte congestión en las vías aledañas durante las horas pico.
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