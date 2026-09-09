Megasocavón de 45 metros se abre por falla en drenaje en la avenida Malecón, en Tonalá

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Foto: AFP

Un socavón de grandes dimensiones se abrió de manera imprevista este martes en la avenida Malecón, en su cruce con la calle Tenacatita, en Tonalá, Jalisco.

Habitantes y transeúntes alertaron a las autoridades sobre el colapso del terreno, mientras que improvisaban un acordonamiento con materiales de su entorno para evitar que automovilistas o peatones cayeran al fondo. Personal de Protección Civil y Bomberos de Tonalá arribaron al lugar para atender la emergencia y asegurar la zona.

“Un famoso socavón, con dimensiones aproximadas de 45 metros de longitud, 12 metros de ancho y 8.5 metros de profundidad”

Ismael Jauregui / director del SIAPA

Según el informe, el origen del colapso responde a una falla en la red del drenaje sanitario. Presuntamente, la tapa de concreto cedió debido a la saturación de humedad en los materiales de relleno.

“Colapsó parte de la tapa de este sistema, es una tapa de concreto armado que, al tener materiales humedecidos, y con peso volumétrico seguramente, y aparte, el tipo de materiales que nos encontramos de relleno, seguramente habían generado ya una saturación”

Ismael Jauregui / director del SIAPA

Asimismo, las autoridades anunciaron el cierre total de la circulación en la zona durante al menos tres o cuatro semanas debido a las labores de reconstrucción.

Personal de vialidad informó que mantendrán desvíos hacia calles de las colonias Jalisco y Lomas del Laurel de Tonalá para permitir el flujo del tránsito local y del transporte público, por lo que se prevé una fuerte congestión en las vías aledañas durante las horas pico.

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