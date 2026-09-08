Jalisco fortalece su conectividad internacional con nuevo vuelo directo Guadalajara-París

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Nuevo vuelo directo Guadalajara-París. Foto: Pexels.

A partir de abril de 2027, Aeroméxico conectará de manera directa a Guadalajara con París, Francia, con tres frecuencias semanales. De esta manera, la capital francesa se convertirá en el segundo destino europeo con conexión directa desde Guadalajara, junto con Madrid.

Nuevo vuelo directo de Guadalajara a París a partir de 2027

Jalisco continúa fortaleciendo su conectividad internacional y consolidándose como una de las principales puertas de entrada de México al mundo. El gobernador Pablo Lemus Navarro anunció la nueva ruta aérea directa Guadalajara-París, Francia, que será operada por Aeroméxico a partir del 13 de abril de 2027 y que permitirá ampliar la conexión del estado con Europa, además de impulsar el turismo, los negocios y la atracción de inversiones.

La nueva conexión partirá desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y contará con tres frecuencias semanales, ampliando la oferta de vuelos internacionales disponibles desde la capital jalisciense y fortaleciendo su conectividad con uno de los principales destinos europeos.

París será el segundo destino europeo directo desde Guadalajara

Con esta nueva ruta, París se convertirá en el segundo destino europeo con servicio directo desde Guadalajara, sumándose a Madrid. De esta manera, Jalisco amplía sus posibilidades de conexión con Europa y facilita los viajes turísticos, empresariales, académicos y culturales sin necesidad de realizar escalas intermedias.

Jalisco sigue abriendo sus puertas al mundo. ✈️🌎



Quiero compartirles una gran noticia: de la mano de @Aeromexico, tendremos un nuevo vuelo directo Guadalajara–París, conectando a nuestra ciudad con Europa a bordo de un Dreamliner de primerísimo nivel.



A partir del 13 de abril… pic.twitter.com/LPuXiRgUw4 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) September 7, 2026

La llegada de esta ruta representa además una oportunidad para fortalecer la relación económica y turística entre Jalisco y Francia, así como para acercar al estado a nuevos mercados internacionales y generar mayores oportunidades de intercambio.

Crecimiento y transformación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara

El anuncio ocurre en un momento de crecimiento y transformación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que continúa ampliando su capacidad y su oferta de conexiones nacionales e internacionales.

La nueva conexión directa con París refuerza el papel estratégico de Jalisco y Guadalajara como un punto clave de conectividad aérea en el occidente de México, al ampliar las alternativas para viajar directamente a Europa y generar nuevas oportunidades para el turismo, los negocios y la atracción de inversión internacional.

Con Madrid y próximamente París como destinos directos, Jalisco continúa ampliando sus fronteras y conectándose con algunos de los principales centros económicos y turísticos de Europa.

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