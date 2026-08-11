Placa metálica permitió identificar a Joseph Flores, desaparecido en 2024

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Joseph Andrey Flores Vázquez fue sepultado el fin de semana en un panteón de San Luis Potosí, después de que su cuerpo permaneció sin identificar durante un año y cuatro meses en el Semefo de Jalisco.

El joven fue reportado como desaparecido en junio de 2024, cuando tenía 18 años de edad. La identificación definitiva se logró gracias a un implante metálico quirúrgico con número de serie, corroborado además por una prueba genética que arrojó una coincidencia del 99.9% con el perfil de su madre, Carolina Vázquez.

“Mi hijo contaba con una placa en el antebrazo izquierdo, y por el número de serie y por su dentadura es de la manera en que lo puedo identificar… no estaba conforme hasta que me explicaron que solamente a través de una radiografía se podía determinar la posición de la placa… entonces me explicaron y me dijeron que mi hijo tenía la fractura entre el radio medio y la muñeca, entonces ahí estaba la posición de la placa y le dije sí, o sea, coincide, y ya me quedé más tranquila”

Carolina Vázquez / madre de Joseph

La madre de la víctima reclamó a las autoridades de Jalisco por no haber realizado a tiempo los estudios comparativos, a pesar de que contaban con las muestras genéticas y de su insistencia constante.

“Me siento con molestia con saber que nuestras autoridades jaliscienses son unas autoridades incompetentes, a mí me consta, uno les da las herramientas y no actúan de la mejor manera; yo iba dos veces al mes a mesa de galerías y nunca me botó una placa y yo le dije, yo no sé el método de trabajo que ustedes tienen, pero deben de trabajar en conjunto con Fiscalía”

Carolina Vázquez / madre de Joseph

La atención llegó solo después de que Carolina sostuvo un encuentro con el gobernador de Jalisco, tras la desaparición de otro de sus hijos, Giovanny Natanael, de 17 años. Fue entonces cuando la Fiscalía recibió la instrucción de atender el caso.

“Es que son negligentes, yo alcé la voz al momento de empezar a buscar a mi hijo Geovanni y a partir de ahí, el 27, tengo mesa de trabajo con Pablo Lemus y para el 29 me dan la noticia de que mi hijo estaba en Semefo, entonces si no levantamos la voz, si no alzamos nos hacen caso omiso”

Carolina Vázquez / madre de Joseph

Joseph fue sepultado junto a sus abuelos, y aunque Carolina se siente aliviada por haberlo encontrado, su calvario no termina ya que continúa en la búsqueda de Giovanny.

“Pues no, no desaparece el dolor, así como prometí traer de regreso a Joseph, no como yo quería, pero fue la voluntad de Dios y ahorita mis plegarias y mis oraciones son de que me dé la sabiduría y me lleguen mis pasos para poder encontrar con bien a Giovanny”

Carolina Vázquez / madre de Joseph

Hasta el momento, ninguna autoridad ha respondido al reclamo de Carolina, ni se han señalado responsables por el retraso en la identificación del cuerpo de Joseph.

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