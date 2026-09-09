Rescatan a 16 personas tras quedar atrapadas en una barranca de Tonalá, Jalisco; videos

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Rescatan a 16 personas atrapadas en Las Pilitas tras deslave Foto: Seguridad Tonalá

Elementos de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Emergencias y Movilidad de Tonalá rescataron a 16 personas que quedaron atrapadas en la zona conocida como Las Pilitas, en la Barranca de Colimilla en Jalisco.

¿Cómo rescataron a las 16 personas en la Barranca de Colimilla?

Los cuerpos de emergencia tuvieron que avanzar entre el lodo para localizar a las personas atrapadas en una zona de difícil acceso.

Como parte del operativo se utilizaron drones para iluminar desde el aire y facilitar los trabajos de búsqueda. Al mismo tiempo, elementos de emergencia realizaron recorridos terrestres para avanzar hacia los puntos donde se encontraban las personas.

Las condiciones provocadas por las lluvias y el deslave complicaron las labores de localización y obligaron a los equipos de rescate a desplazarse con precaución por el terreno.

Después de más de 18 horas de trabajo, las autoridades confirmaron que las 16 personas fueron rescatadas con vida.

Reportan personas con lesiones leves tras el deslave

Varias de las personas rescatadas presentaron lesiones leves derivadas del incidente, por lo que fueron trasladadas para recibir valoración y atención médica.

Las autoridades reportaron que los lesionados se encontraban estables y que no hubo personas fallecidas como consecuencia del deslave registrado en la Barranca de Colimilla.

Bajo la supervisión de nuestro Coordinador y gracias al uso del nuevo equipo de tecnología, nuestros Bomberos, Paramédicos y Policías de Tonalá lograron poner a salvo a 16 personas, quienes ya se encuentran sanas y salvas con sus familias. Nuestro más profundo reconocimiento. pic.twitter.com/mhj6ZBsdez — Coordinación de Seguridad y Emergencias Tonalá (@SeguridadTon) September 9, 2026

Autoridades piden evitar barrancas durante las lluvias

Ante el riesgo de crecientes repentinas y deslaves, las autoridades municipales exhortaron a la población a evitar ingresar a cauces, arroyos, barrancas y otras zonas de riesgo durante el temporal de lluvias.

El llamado busca prevenir incidentes relacionados con el incremento repentino del nivel del agua y los movimientos de tierra que pueden registrarse durante las precipitaciones.

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