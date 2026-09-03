Muere Raymundo Gómez Flores a los 74 años, empresario de Jalisco, exsenador del PRI y padre de Altagracia Gómez

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Raymundo Gómez Flores murió a los 74 años. FOTO: Especial

El empresario jalisciense Raymundo Gómez Flores murió a los 74 años, dejando una trayectoria ligada a compañías de los sectores industrial, inmobiliario, alimentario y de transporte, además de una etapa en la política nacional como senador del PRI por Jalisco.

La noticia de su fallecimiento fue difundida la noche del miércoles 2 de septiembre de 2026. Gómez Flores también era padre de Altagracia Gómez Sierra, empresaria que forma parte del equipo de asesores económicos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Pablo Lemus lamenta la muerte de Raymundo Gómez Flores

Tras conocerse el fallecimiento, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, publicó un mensaje en redes sociales para reconocer la trayectoria de Gómez Flores.

Don Raymundo Gomez Flores fue un gran empresario. Visionario, valiente, y muy arrojado. Un emprendedor nato, en los negocios y en la política.

Raymundo fue un gran amigo mío y vamos a extrañarlo mucho. Lamento sinceramente su muerte y deseo a su familia resignación, pero sobre… pic.twitter.com/lQhmsVwRSv — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) September 3, 2026

El mandatario estatal destacó su capacidad para emprender proyectos, su participación en los negocios y en la política, y envió condolencias a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares.

La muerte de Raymundo Gómez Flores generó también mensajes de integrantes del sector empresarial y político de Jalisco, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

Padre de Altagracia Gómez

Raymundo Gómez Flores fue padre de Altagracia Gómez Sierra, empresaria que ha ocupado cargos de responsabilidad dentro de Grupo Minsa y que participa en el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización del Gobierno de México.

Con su fallecimiento, el sector empresarial de Jalisco pierde a una de las figuras que durante décadas participó en proyectos industriales, inmobiliarios y de transporte de alcance nacional.

¿Quién fue Raymundo Gómez Flores?

Raymundo Gómez Flores desarrolló buena parte de su carrera empresarial en Jalisco. A lo largo de varias décadas tuvo participación en negocios relacionados con la industria automotriz, producción de alimentos, transporte de pasajeros, vivienda y desarrollos inmobiliarios.

Entre las empresas y grupos con los que estuvo relacionado se encuentran DINA, Minsa, Grupo Inmobiliario GIG y Consorcio Estrella Blanca.

Su actividad empresarial cobró especial relevancia durante los procesos de transformación y privatización de distintas compañías en México a finales del siglo XX.

Gómez Flores se convirtió con el paso de los años en una de las figuras empresariales más conocidas de Jalisco y mantuvo presencia tanto en organismos privados como en la vida pública.

Raymundo Gómez Flores fue senador por el PRI

Además de su actividad en los negocios, Raymundo Gómez Flores incursionó en la política con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Representó a Jalisco en el Senado de la República durante las legislaturas LVIII y LIX, correspondientes al periodo de 2000 a 2006.

Durante su paso por el Congreso participó en trabajos legislativos relacionados con temas económicos, industriales, comerciales y de vivienda.

Gómez Flores mantuvo durante años una estrecha identificación con el PRI y expresó públicamente su permanencia dentro de ese partido.

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